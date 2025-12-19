Banfield puso la mira en Valentino Simoni, el goleador de la Reserva de Boca

El atacante xeneize de 21 años cerró un 2025 excepcional con 36 partidos disputados a lo largo de la temporada; 13 goles convertidos, repartidos entre Copa Proyección Apertura, Clausura y Play-offs; y con actuaciones que lo marcaron como una pieza clave en la obtención del Trofeo de Campeones ante Vélez Sarsfield (2 a 0) y del torneo local ante Gimnasia.

Simoni, quien llegó al club en 2016 desde Plaza Huincul, ya tuvo su primera experiencia concentrando con el plantel profesional frente a Tigre en la última fecha del torneo, aunque no llegó a ingresar. Dado que en Boca la competencia en el puesto es alta, el "Taladro" —que tiene una excelente relación institucional y ha servido de vidriera para otros juveniles— asoma como el destino ideal para que el delantero sume sus primeros minutos en la Liga Profesional.