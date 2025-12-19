Banfield puso la mira en Valentino Simoni, el goleador de la Reserva de Boca

Tras verlo brillar en el Florencio Sola durante la consagración del Xeneize en el Trofeo de Campeones, la Secretaría Técnica del Taladro busca sumar a préstamo al atacante de 21 años.
Los recientes partidos de la División Reserva de Boca Juniors disputados en el estadio Florencio Sola no solo dejaron vueltas olímpicas para el equipo de Mariano Herrón, sino que también despertaron el interés concreto de la dirigencia de Banfield. El nombre que encabeza la lista de deseos es el de Valentino Simoni, una de las joyas de la cantera boquense que aún no ha debutado en Primera pero que ya pide pista.
El atacante xeneize de 21 años cerró un 2025 excepcional con 36 partidos disputados a lo largo de la temporada; 13 goles convertidos, repartidos entre Copa Proyección Apertura, Clausura y Play-offs; y con actuaciones que lo marcaron como una pieza clave en la obtención del Trofeo de Campeones ante Vélez Sarsfield (2 a 0) y del torneo local ante Gimnasia.
Simoni, quien llegó al club en 2016 desde Plaza Huincul, ya tuvo su primera experiencia concentrando con el plantel profesional frente a Tigre en la última fecha del torneo, aunque no llegó a ingresar. Dado que en Boca la competencia en el puesto es alta, el "Taladro" —que tiene una excelente relación institucional y ha servido de vidriera para otros juveniles— asoma como el destino ideal para que el delantero sume sus primeros minutos en la Liga Profesional.
