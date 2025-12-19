Marcelino Moreno aparece en el radar de Racing para el próximo torneo

Con la Academia a la expectativa, la posibilidad que el Granate se desprenda de su mejor jugador se torna difícil, más aún a sabiendas que por delante está la Copa Libertadores, en tanto que el club de Avellaneda accedió a la Sudamericana tras la derrota en la final de la Copa de la Liga a manos de Estudiantes de La Plata.

En el Albiceleste tienen en claro esta cuestión, pero no pierden las esperanzas y la dirigencia ya trabaja para presentar una importante oferta a sus pares en la zona sur del conurbano bonaerense con el objetivo de quedarse con su referencia.

Si bien todavía no hubo un ofrecimiento formal ni conversaciones entre ambas dirigencias, la idea es mantener al mendocino con miras a la exigente temporada que se le avecina, aunque en el Granate no descartan la posibilidad de una venta, siempre y cuando la oferta seduzca a todas las partes.

En ese sentido, y de acuerdo a diferentes versiones, la entidad que preside Nicolás Russo difícilmente se desprenda de Moreno por menos de 8 millones de dólares y eso lo tienen en claro en los pasillos del Cilindro de Avellaneda.

El talentoso exponente regresó al club que lo formó a mediados del 2024 tras un paso por la MLS y el fútbol brasileño, pero recién a finales de ese año el club adquirió la totalidad de su pase a cambio de 2 millones de dólares, más 200 mil dólares en bonos. De esta manera, se aseguró al enganche hasta diciembre del 2027.

Por este motivo, y en la antesala de un año muy importante para la institución, la única manera que Lanús se desprenda de Moreno es a través de una venta y eso lo saben los interesados que quiere sumar a sus filas a uno de los mejores de este año en el fútbol argentino.