Anunciaron la realización de la Expo Lomas 2025

Este año, la actividad tendrá un día más y habrá 54 stands con la participación de 27 empresas y cámaras, más de 60 emprendedores, feria de artesanos, Feria del Libro, Gastronomía y espectáculos artísticos. Contará con el respaldo institucional del Consejo Federal de Inversiones y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia.

“Expo Lomas es un espacio de encuentro. Nosotros creemos en el emprendimiento y en la inversión privada y defendemos el consumo como uno de los motores más importantes de la economía, por eso desde el Gobierno de la Comunidad nos comprometemos a tender puentes para impulsar el progreso de nuestros barrios y construir un futuro que refleje nuestra potencia productiva”, destacó Federico Otermín.

Toda la información sobre el evento estará disponible en www.instagram.com/expo.lomas.