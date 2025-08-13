Anunciaron la realización de la Expo Lomas 2025

El intendente Federico Otermín y la jefa de Gabinete municipal, Sol Tischik, se reunieron con empresarios, emprendedores y artistas para presentar la muestra, que se efectuará del 10 al 14 de septiembre en la Plaza Grigera.
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, se reunieron con empresarios, emprendedores y artistas para compartir la presentación de Expo Lomas 2025, la exposición industrial, comercial y cultural que se realizará del 10 al 14 de septiembre en la Plaza Grigera.
Este año, la actividad tendrá un día más y habrá 54 stands con la participación de 27 empresas y cámaras, más de 60 emprendedores, feria de artesanos, Feria del Libro, Gastronomía y espectáculos artísticos. Contará con el respaldo institucional del Consejo Federal de Inversiones y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia.
“Expo Lomas es un espacio de encuentro. Nosotros creemos en el emprendimiento y en la inversión privada y defendemos el consumo como uno de los motores más importantes de la economía, por eso desde el Gobierno de la Comunidad nos comprometemos a tender puentes para impulsar el progreso de nuestros barrios y construir un futuro que refleje nuestra potencia productiva”, destacó Federico Otermín.
Toda la información sobre el evento estará disponible en www.instagram.com/expo.lomas.
