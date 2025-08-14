Lanús, por el primer paso en su llave en la Copa Sudamericana

El Granate, que acumula tres juegos en fila con triunfos entre Copa Argentina, donde despachó a Huracán, y Copa de la Liga, en la que venció a Sarmiento y Talleres de Córdoba, tendrá por delante al Ferroviario, un conjunto de cuidado que se hace muy fuerte en su terreno.

Por lo pronto, el elenco que conduce Mauricio Pellegrino confía en hacer valer su jerarquía, obtener un resultado positivo y encaminar la grilla para cuando toque definir todo en la Fortaleza de Cabrero y Guidi la semana siguiente.

Para el Flaco no será sencillo diseñar el rompecabezas que es su formación. ¿Por qué? Habrá varias ausencias por lesiones, entre ellas algunas de vital relevancia como la de los volantes Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ramiro Carrera, que esperan por un pronta recuperación para estar disponibles para el desquite. De todos ellos el ex River es el que seguro tampoco esté en acción en casa, ya que optó por realizarse una intervención quirúrgica luego de la luxación del hombro y tendrá para varias semanas fuera de las canchas, en tanto que los otros dos, por cuestiones musculares, confían en estar en el compromiso decisivo.

En ese sentido, la alineación se prevé similar a la que superó al elenco cordobés, apostando por algunos juveniles a los que se les da rodaje con la expectativa de ganar confianza para lo que sigue en el certamen.

Por su parte, el elenco santiagueño viene de empatar con Newells, en Rosario, mientras que en las semanas previas accedió a esta instancia copera gracias a vencer a Cerro Largo de Uruguay, al que sorprendió del otro lado del Río de La Plata con un 3 a 0, más allá del 0 a 0 en casa.