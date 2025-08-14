Dura derrota de Unión de Ezpeleta en su visita a Miriñaque

Desde el inicio, el local impuso su ritmo y presionó alto, lo que obligó a Unión a retroceder y jugar cerca de su arco. Miriñaque aprovechó cada oportunidad que generó, abriendo el marcador rápidamente y estirando la ventaja con el correr de los minutos. La efectividad del conjunto de Pompeya fue determinante: cada llegada clara terminó en la red.

La U intentó reaccionar, pero le costó mucho sostener la posesión y conectar pases en campo rival. Las transiciones defensivas fueron un punto débil que Miriñaque explotó con velocidad y precisión. El primer tiempo cerró con una ventaja amplia para los locales, lo que condicionó cualquier intento de remontada en el complemento.

En la segunda parte, el dominio de Miriñaque se mantuvo. El elenco de la región buscó cerrar espacios y resistir el ataque constante, pero el rival no bajó la intensidad y terminó de redondear la goleada. Pese al esfuerzo individual de algunos jugadores, no encontró los caminos para inquietar al arquero local.

Más allá del resultado adverso, el plantel ya da vuelta la página y se enfoca en la próxima fecha, en la que visitará a Estrella de Maldonado. El desafío será recuperar la confianza y mejorar el funcionamiento colectivo para dejar atrás este traspié.

La derrota deja aprendizajes y la certeza de que el campeonato es largo, por lo que todavía hay tiempo para corregir errores y pelear por mejores resultados en la Primera C de futsal.