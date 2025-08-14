Secla se quedó con la medalla de plata en el Nacional C de handball

Tras una campaña estelar, en la que mostró una sólida versión, el club de zona quiso revalidar credenciales pero no pudo se debió conformar con un segundo puesto que le posibilitó calzarse una medalla de plata que aportó al lote de premios de la Federación Metropolitana de Buenos Aires.

Quien completó el podio entre las damas es Municipalidad de Alta Gracia, mientras que entre los varones festejó Goethe, que le ganó a la Asociación Centenario 28 a 15 sin inconvenientes, en tanto que el bronce quedó en manos de la Municipalidad de Tupungato.

Por lo pronto, tras varios partidos en siete días de intensa competencia, la 16ta. edición del Nacional de Clubes Adultos llegó a su final con la consagración de esos dos combinados, que sumaron un título nacional en la categoría mayores a su vitrina.

De esta forma, la Federación Metropolitana y la Atlántica aportaron los primeros dos campeones nacionales adultos al calendario deportivo 2025 de la Confederación Argentina de Handball. Tupungato, que superó a Paracao 30 a 18, y Alta Gracia, despachó a Río Grande 32 a 25, completaron los podios de un evento que entregó tres ascensos a la divisional B del próximo año, algo que ya posee Secla.

Los cuatro duelos se disputaron en el Club Chaco For Ever, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la CAH, y las finales también pudieron seguirse por DeporTV. La competencia reunió a equipos de ocho federaciones de todo el país, lo que permitió vivir una verdadera fiesta federal del handball en la capital chaqueña. Cada jornada estuvo marcada por un gran marco de público.