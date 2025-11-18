Apresan a un hombre acusado de realizar entraderas en El Jagüel

Tras dos allanamientos, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del Grupo Halcón lograron detener al delincuente y recuperar varios objetos que pertenecían a la víctima de su último atraco.
Luego de dos allanamientos realizados en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del Grupo Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron aprehender a un hombre que cometía robos en viviendas de la zona. Tras la denuncia realizada por una de las víctimas, se concretó la detención de uno de los dos delincuentes que había ingresado días antes en una casa particular ubicada en Palacios al 200, en la cual habían robado varias pertenencias.
Como producto de los allanamientos realizados en Valentín Alsina al 3100 y Legarreta al 3100, se secuestraron una bicicleta, dos garrafas de 10 kilos, dos planchitas de cabello y un ventilador de pie, todo perteneciente a la última víctima. Asimismo, se constató que el otro autor del robo ya había sido detenido poco antes por otra denuncia en la localidad de Ezeiza. El aprehendido fue derivado a la Comisaría Quinta de El Jagüel, donde quedó a disposición de la justicia.
Cabe recordar que esta clase de episodios forman parte de una estadística preocupante, ya que cada día se registran 70 casos de entraderas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en el primer semestre de 2025, cifra que surge del análisis de causas iniciadas en las fiscalías de instrucción por robos sufridos en viviendas en la zona del AMBA.
