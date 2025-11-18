Apresan a un hombre acusado de realizar entraderas en El Jagüel

Como producto de los allanamientos realizados en Valentín Alsina al 3100 y Legarreta al 3100, se secuestraron una bicicleta, dos garrafas de 10 kilos, dos planchitas de cabello y un ventilador de pie, todo perteneciente a la última víctima. Asimismo, se constató que el otro autor del robo ya había sido detenido poco antes por otra denuncia en la localidad de Ezeiza. El aprehendido fue derivado a la Comisaría Quinta de El Jagüel, donde quedó a disposición de la justicia.

Cabe recordar que esta clase de episodios forman parte de una estadística preocupante, ya que cada día se registran 70 casos de entraderas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en el primer semestre de 2025, cifra que surge del análisis de causas iniciadas en las fiscalías de instrucción por robos sufridos en viviendas en la zona del AMBA.