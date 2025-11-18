Otermín celebró el Día de la Militancia en Lomas

Durante su discurso, Otermín destacó el valor histórico y presente de la militancia peronista: "A pesar de las bombas, de los fusilamientos, hace 53 años hubo militantes que trajeron al General Perón a la Argentina después de 18 años de persecución, proscripción y exilio. Este 17 de noviembre, nuestro homenaje a los compañeros de Lomas que formaron parte de esa hazaña, que su fuerza y su valentía sirva de guía para los más jóvenes. Lo hicieron con Perón y lo vamos a hacer con Cristina".

El intendente también subrayó el compromiso cotidiano de la militancia local: "Estoy absolutamente orgulloso de cada uno de los compañeros y compañeras del peronismo de Lomas de Zamora, de los que estuvieron hoy y de los que nos cuidan desde el Comando Celestial". Otermín agradeció especialmente el mensaje enviado por la expresidenta: "Gracias Cristina de corazón por el mensaje que mandaste a los compañeros de Lomas. El pueblo no olvida a quien no lo traiciona".

En su mensaje, Cristina Fernández de Kirchner señaló: "Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, sé que están ahí en Villa Albertina, con Fede, con Dani, en el encuentro por el Día del Militante y con todos los compañeros y compañeras peronistas de Lomas. Gran día, gran día hoy. Bueno, primero, como corresponde, darle las gracias a todos los compañeros y compañeras de Lomas que el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, estuvieron acá en San José 1111, hasta bien entrada la noche. Bueno, haciendo el aguante, los vi desde el balcón con la pancarta desplegada, gran alegría, muchas gracias en serio, pero muchas gracias".

Luego agregó: "Bueno, quiero decirles que hoy es un día muy especial en la historia del peronismo, porque marcó el regreso del general Perón a la patria después de 18 años de persecución, proscripción y exilio, persecución y proscripción, la eterna receta del ataque al peronismo. Cualquier similitud con la actualidad no es casual, sino directamente causal, claramente. Bueno, quiero decirles que es necesario revalorizar en tiempos del 2.0 la militancia territorial, que no es otra cosa que yo la llamo la militancia de cercanía".

También la expresidenta apuntó: "Esa militancia de la charla de compartir los problemas y las alegrías también, esa cercanía que a mi criterio siempre fue insustituible a la hora de construir vínculos verdaderos y permanentes entre las personas. Porque estoy absolutamente convencida de que hay que volver a humanizar la política. Está muy deshumanizado todo".

A continuación apuntó: "Lo dije una y mil veces: Hay que volver a ser militantes políticos y no solo militantes electorales, porque el peronismo pudo ejercer esa representación maravillosa de las grandes mayorías nacionales cuando interpretó, reflejó y fue parte misma del pueblo argentino".

Y afirmó: "Hay que volver a eso, a las raíces a la historia porque el futuro siempre tiene historia y tenemos que volver a entender cómo debemos vincularnos para volver a reconstruir confianza por sobre todas las cosas así que feliz día del militante y un gran abrazo, enorme abrazo para todos los compañeros y compañeras de Lomas. Los quiero mucho".