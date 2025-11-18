Exitosa edición de La Noche de los Museos en San Vicente

El Museo Institucional Eva Duarte de Perón, el Museo Centro Héroes de Malvinas, la Cruz de La Reducción, el Viejo Concejo Deliberante, el Palacio Municipal y otros espacios emblemáticos ofrecieron también exposiciones, actividades y espectáculos especialmente preparados para la ocasión.

El intendente Nicolás Mantegazza celebró "el éxito de una nueva edición de La Noche de los Museos en San Vicente", una actividad que sigue consolidándose como uno de los encuentros culturales y turísticos más convocantes del distrito. Acompañando el recorrido y compartiendo la jornada con vecinos y visitantes, el jefe comunal expresó que "cada edición crece más y más, lo que demuestra el compromiso de nuestra comunidad con la cultura y las raíces que nos unen".

La propuesta, denominada como "patrimonio e identidad bajo las estrellas", volvió a consolidarse como un punto de encuentro para celebrar el patrimonio local, disfrutar del arte y fortalecer el vínculo con la historia sanvicentina, reafirmando esta iniciativa como una de las actividades culturales más convocantes del año.

Al cierre de esta tercera edición de La Noche de los Museos, desde el Municipio destacaron la gran participación de vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de la región, así como el valioso acompañamiento de la comunidad local. El recorrido incluyó otros espacios emblemáticos como la Escuela N°1, la parroquia San Vicente Ferrer, el Museo del Jardín 901 y el Concejo Deliberante, donde el público también disfrutó de la presentación del Ensamble de Música Clásica y el Coro Municipal en el Salón Gaetani.