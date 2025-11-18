Detuvieron a un motochorro disfrazado de delivery

Los hampones se las ingenian día a día para encontrar nuevas maneras para atacar a los ciudadanos y sembrar el miedo en las calles de la ciudad. Lo cierto es que esta nueva modalidad nace justamente de los constantes robos a conductores y a repartidores de las plataformas de compra de comida, quienes se la pasan protestando en la vía pública pero no encuentran respuestas.

En esta oportunidad, un ladrón de 18 años fue visto por las cámaras de vigilancia yendo en una motocicleta a toda velocidad por la calle San Martín, a contramano, en pleno centro de Quilmes. Es por ello que dieron aviso a los móviles de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) para que vayan tras sus pasos y lograron capturarlo con una maniobra cerrojo, en la cual este chocó contra el patrullero.

A pesar de que quiso escapar, entre varios lo agarraron y lo redujeron. Según contó una mujer que llegó corriendo desesperada a la escena, el mismo ladrón le había robado minutos atrás su teléfono celular tras un violento forcejeo, en la intersección de 25 de Mayo y Moreno. Salió a perseguirlo a pie y pudo obtener nuevamente su dispositivo, tras minutos de desesperación y angustia.

El caco iba con una mochila disfrazado de repartidor de Pedidos Ya e intentaba aparentar que estaba trabajando para que las personas no se asustaran y así poder robarles con tranquilidad. Esta modalidad se replica en varios puntos del distrito y por lo general son arrebatos de pertenencias, más que asaltos a punta de pistola, debido a que se mueven sigilosamente, sorprenden a sus víctimas y se marchan de la escena.

Agentes policiales trasladaron al detenido a la Comisaría 1era de Quilmes y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4. La moto tipo enduro color roja y blanca quedó secuestrada y las autoridades revisaron su prontuario y vieron que estaría ligado a otros episodios delictivos que ocurrieron bajo el mismo estilo en la propia zona céntrica y sus alrededores.