ARBA: mañana vence el plazo para regularizar deudas con hasta 40% de descuento

En ese sentido, el titular de ARBA recordó que estar al día con el fisco provincial será una condición necesaria para acceder a los descuentos y bonificaciones impositivas durante 2027.

Además, el esquema de beneficios previsto para el próximo año reconocerá especialmente la trayectoria de cumplimiento de cada contribuyente. Quienes hayan pagado sus impuestos en tiempo y forma y no hayan necesitado recurrir a moratorias o planes de regularización podrán acceder a mayores bonificaciones.

“Vamos a profundizar una política tributaria que reconozca el esfuerzo de quienes cumplen. Queremos que estar al día tenga beneficios concretos y que quienes sostienen una buena conducta tributaria a lo largo del tiempo reciban un reconocimiento aún mayor”, sostuvo Girard.

Cómo continúa el plan de pagos

A partir del 14 de noviembre, el programa ingresará en su segunda etapa, con descuentos del 35% para pagos al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas, beneficios que estarán disponibles hasta el 27 de noviembre.

Posteriormente, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, las bonificaciones se reducirán al 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% exclusivamente para quienes cancelen al contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Qué deudas pueden regularizarse

El régimen alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Permite regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, con excepción de las correspondientes al Impuesto de Sellos.

Quienes necesiten plazos de financiación más extensos podrán acceder a los planes habituales de ARBA, que contemplan una mayor cantidad de cuotas.

La adhesión se realiza de manera completamente digital, sin necesidad de trámites presenciales. Para consultar las deudas, conocer las opciones disponibles y formalizar el plan, las y los contribuyentes deben ingresar a: https://www.arba.gov.ar/nuevoplandepagos/.