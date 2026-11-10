En dos jornadas de actividades gratuitas, participaron más de 500 expositores, escritores y referentes de la cultura.
Más de 15.000 personas disfrutaron de la 13ra. edición de la Feria del Libro de Vicente López, que se realizó el fin de semana en la Quinta Trabucco. La actividad reunió a más de 500 expositores, entre escritores, editoriales, librerías y bibliotecas, y ofreció una amplia programación de actividades culturales con entrada libre y gratuita.
Durante las dos jornadas, los visitantes recorrieron los distintos espacios de la feria, descubrieron nuevos proyectos editoriales y participaron de encuentros con reconocidos autores. La programación incluyó presentaciones de libros, charlas, firmas de ejemplares, talleres, propuestas artísticas y actividades para todas las edades, con espacios dedicados a la literatura, la historieta, la ilustración, la poesía y el cine.
Entre las principales figuras de esta edición se destacaron Claudia Piñeiro, Luis María Pescetti, Daniel López Rosetti, Daniel Balmaceda y Magalí Tajes, quienes compartieron encuentros con el público sobre literatura argentina, historia, gastronomía, neurociencia y otros temas de interés.
La feria también contó con un sector destinado especialmente a los más chicos, con narraciones, talleres artísticos y actividades de lectura, además de un espacio dedicado a ilustradores e historietistas. Como parte de la programación, se realizaron las Caminatas Libreras, una propuesta que invitó a recorrer librerías independientes de Florida y participar de encuentros con escritores y artistas.
Con 13 ediciones realizadas, la Feria del Libro de Vicente López se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes del municipio, reuniendo cada año a miles de lectores y representantes del sector editorial. La iniciativa permite acercar la literatura a públicos de todas las edades, dar visibilidad a editoriales y autores independientes y promover el acceso gratuito a la cultura.
comentar