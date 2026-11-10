La feria también contó con un sector destinado especialmente a los más chicos, con narraciones, talleres artísticos y actividades de lectura, además de un espacio dedicado a ilustradores e historietistas. Como parte de la programación, se realizaron las Caminatas Libreras, una propuesta que invitó a recorrer librerías independientes de Florida y participar de encuentros con escritores y artistas.