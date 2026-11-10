En coincidencia con la visita del papa, cancelaron el 60% de los trenes en el ramal Temperley-Haedo

Un carguero pasando junto al tren a Temperley en Haedo, que debería haber salido 5 minutos antes. La prioridad para la circulación de los cargueros, una norma que se ha aplicado todo el año.
El lunes, sobre cinco servicios diagramados, circularon solamente 2, agudizando la baja confiabilidad del único ramal transversal del área metropolitana.
Mientras en la mayoría de los ramales ferroviarios Trenes Argentinos sumó servicios por las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV, en el ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR), el lunes ocurrió exactamente lo contrario: de los escasos 5 trenes diagramados en cada sentido, circularon apenas 2, el 40 por ciento, consecuencia de la falta de coordinación entre las empresas estatales Trenes Argentinos Cargas y Trenes Argentinos sobre la circulación de cargueros, y desorganización en esta última.
El ramal Temperley-Haedo es el único transversal del área metropolitana, y permite conectar las zonas Sur y Oeste del Gran Buenos Aires, sin necesidad de ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Pero una obra que iba a durar 2 meses y que demandará 10 meses (la reparación de la mitad del puente sobre el Río Matanza) e inexplicables decisiones que se vienen aplicando durante todo el año han vuelto al servicio imprevisible, con cancelaciones que cada día afectan a un tren diferente -y que aunque son irreversibles, se anuncian en la Aplicación de Trenes Argentinos 15 minutos antes- e incluso demoras de hasta una hora.
El lunes, feriado especial por la visita del papa, se decidió -como en el resto de las líneas metropolitanas- que rigiera el horario de días hábiles. Pero esa comunicación -según pudo saber este medio- no llegó al personal policial: la información que se transmitió fue que era el servicio de los feriados. Y en consecuencia, no había efectivos para el primer tren del día, Temperley-Haedo de las 5 (y el correlativo Haedo-Temperley de 6.40), sino para el horario en el que sale los feriados, las 6.40. En consecuencia, el primer servicio del día fue cancelado.
El segundo, previsto desde Temperley a las 8.20 y desde Haedo a las 10, corrió igual suerte, y las cancelaciones en la Aplicación aparecieron recién a las 8.08 y 9.43, respectivamente. Ocurre que en ese horario se dispuso despachar una formación con 7 coches y dos locomotoras en cada extremo (una de ellas regresó a media mañana al Roca, con dos coches del Ferroclub de Remedios de Escalada utilizados en un tren especial que unió Haedo con San Juan semanas atrás), sin transportar pasajeros, a modo de cesión de la Línea General Roca a la Línea Sarmiento para reforzar el servicio este martes y el miércoles entre Moreno y Luján, por la misa que León XIV ofrecerá mañana en Luján.
El tercer tren del día -con salida desde Temperley a las 11.36 y desde Haedo 13.35- estuvo a punto de cancelarse, por el problema con el personal policial. Finalmente salió con casi 20 minutos de atraso, demora que observó también al salir de Haedo, porque como es habitual, la prioridad la tienen los trenes de carga -aunque la reglamentación ferroviaria indica que la prioridad la deben tener los trenes de pasajeros- y ayer circularon uno en cada sentido, partiendo uno de Haedo hacia La Plata a las 13.40.
El tren de pasajeros que salió de Haedo 13.55 terminó llegando a Temperley con 45 minutos de atraso, a las 15.40, lo que determinó la cancelación del que tenía que ser el cuarto tren del día desde Temperley con salida a las 15.08, y desde Haedo a las 16.40. Finalmente, salió a las 18.20, el último tren de la jornada desde Temperley a horario, y lo mismo ocurrió desde Haedo, a las 20.
Por otra parte, la decisión de transferir una locomotora y coches del Roca al Sarmiento afectó el servicio del ramal Ezeiza-Cañuelas, donde tanto el lunes como este martes se multiplicaron las cancelaciones, que llegaron hasta el 70 por ciento: en un momento, de las tres formaciones necesarias para cumplir con el servicio, circulaba solamente una, lo cual marca la falta de locomotoras de reserva, y la gran cantidad de unidades fuera de servicio por reparaciones que no se concretan por carencia de recursos.
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