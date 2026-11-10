En coincidencia con la visita del papa, cancelaron el 60% de los trenes en el ramal Temperley-Haedo

El tercer tren del día -con salida desde Temperley a las 11.36 y desde Haedo 13.35- estuvo a punto de cancelarse, por el problema con el personal policial. Finalmente salió con casi 20 minutos de atraso, demora que observó también al salir de Haedo, porque como es habitual, la prioridad la tienen los trenes de carga -aunque la reglamentación ferroviaria indica que la prioridad la deben tener los trenes de pasajeros- y ayer circularon uno en cada sentido, partiendo uno de Haedo hacia La Plata a las 13.40.

El tren de pasajeros que salió de Haedo 13.55 terminó llegando a Temperley con 45 minutos de atraso, a las 15.40, lo que determinó la cancelación del que tenía que ser el cuarto tren del día desde Temperley con salida a las 15.08, y desde Haedo a las 16.40. Finalmente, salió a las 18.20, el último tren de la jornada desde Temperley a horario, y lo mismo ocurrió desde Haedo, a las 20.

Por otra parte, la decisión de transferir una locomotora y coches del Roca al Sarmiento afectó el servicio del ramal Ezeiza-Cañuelas, donde tanto el lunes como este martes se multiplicaron las cancelaciones, que llegaron hasta el 70 por ciento: en un momento, de las tres formaciones necesarias para cumplir con el servicio, circulaba solamente una, lo cual marca la falta de locomotoras de reserva, y la gran cantidad de unidades fuera de servicio por reparaciones que no se concretan por carencia de recursos.