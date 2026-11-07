La legisladora e intendenta de Quilmes en uso de licencia encabezó una nueva jornada sobre "¿Qué escuela queremos?".
El partido de Brandsen fue sede de una nueva edición de "¿Qué escuela queremos?", el ciclo de encuentros que impulsa la diputada provincial Mayra Mendoza para abrir el diálogo con jóvenes bonaerenses y fomentar su participación. La jornada reunió a alumnos de las escuelas secundarias 1, 3 y 11 y de técnica de la ciudad, y contó con la presencia del intendente Fernando Raitelli.
“Esto es lo que queremos vivir, una clase presencial y con participación. Para nosotras, lo que estuvieron jugando y trabajando es súper importante, y pensar ¿cómo hacemos para seguir mejorando nuestra escuela? ¿Qué escuela queremos? Porque a veces las cosas son de determinada manera, pero para mejorarlas, hay que animarse a cambiar, a ir transformando las cosas”, expresó la legisladora durante la actividad.
A lo largo del encuentro, que se realizó en el Centro Cultural Casa Rojo en la localidad de Jeppener, partido de Brandsen, los estudiantes participaron en talleres, actividades lúdicas y compartieron sus puntos de vista sobre temas que hoy atraviesan a la comunidad educativa: la Ley Ema, la violencia digital, los deep fakes, el grooming, el bullying y la salud mental, además de cuestiones ligadas a los vínculos, las relaciones y la convivencia dentro de la escuela.
En ese contexto, la intendenta de Quilmes en uso de licencia señaló que “como diputada provincial tengo en parte la tarea de poder abordar los problemas que tiene nuestra sociedad. Y un tema que me parecía muy importante tiene que ver con la violencia digital de género”, dijo Mayra, quien les contó a los alumnos cómo fue que nació la Ley Ema que “hoy es una ley provincial para prevención de la violencia digital”.
Y destacó la lucha de Laura Sánchez, mamá de Ema, quien ante una situación de una imagen suya sin su consentimiento “no pudo con esa situación que seguramente le habrá dado vergüenza, miedo, angustia, un montón de cosas, y decidió quitarse la vida. No pudo hablar con ningún adulto responsable, no llegó a hablar con la mamá, no pudo buscar ayuda en ningún preceptor, en ningún profesor, en alguien que le diga que está todo bien, que ella no había hecho nada malo y que de eso también vamos a salir, y no pudo hacerlo y terminó quitándose su vida”.
“Esta Ley la tienen que conocer para que en el ámbito escolar se pueda charlar de esto y que evitemos situaciones como la que ha vivido Ema. Dentro de la ley, está la obligatoriedad de que en todas las escuelas públicas y privadas, como tienen ESI o la semana de ESI, también se hable de violencia digital de género y empecemos a construir una ciudadanía digital, porque muchas de las cosas que intentamos todos los días construir en cuanto a respeto, convivencia, valores en la relación con los otros, se tiene que dar también en la virtualidad”.
En ese punto, hizo hincapié en que “se trata de lo que entendemos un problema muy grave, que son las consecuencias del uso de las pantallas. Todo lo que sucede en los celulares no queda en la digitalidad, pasa y afecta a la vida real. Hay muchas personas que terminan teniendo situaciones de ansiedad o problemas de salud mental, de chiquitos o más grandes, por alguna expectativa que se genera a través de las pantallas”.
La propuesta surge del trabajo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense que preside Mayra Mendoza, y el propósito es conocer de primera mano qué viven, qué piensan y qué proponen las y los jóvenes en torno a la educación pública, la calidad de los espacios de aprendizaje, la convivencia escolar y el modo en que las nuevas tecnologías influyen en su recorrido educativo.
Mendoza afirmó luego: “Nosotros creemos que las verdaderas redes sociales son estas, las que se generan cuando van al club, cuando salen, cuando se juntan con amigos, cuando charlan, cuando se ríen presencialmente, cuando le pueden preguntar a otro o a otra cómo estás, si necesita algo. Y eso es lo que tenemos que valorar y seguir promoviendo. El encuentro, la escucha, el saber qué le pasa al otro, es fundamental para construir vínculos más sanos, mejores relaciones”.
Por su parte, el intendente Fernando Raitelli sostuvo que “fue una enorme alegría recibir a Mayra en el partido de Brandsen y compartir este encuentro con nuestros estudiantes. Que una diputada que preside la Comisión de Educación venga a escuchar directamente a nuestros chicos es una oportunidad muy valiosa.”
“Defender la educación pública también implica animarnos a discutir qué escuela necesitamos hoy. Y esa discusión no puede hacerse sin los estudiantes, porque son ellos quienes conocen de primera mano lo que pasa todos los días en las aulas”, remarcó.
Raitelli señaló a continuación que “nuestros jóvenes atraviesan problemáticas y desafíos que muchas veces no tienen lugar en el debate educativo. Por eso es tan importante el trabajo que viene realizando Mayra desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, escuchando a los estudiantes, conociendo sus realidades y llevando sus inquietudes al ámbito legislativo para pensar una escuela que responda a las necesidades de hoy”.
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