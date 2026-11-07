Y destacó la lucha de Laura Sánchez, mamá de Ema, quien ante una situación de una imagen suya sin su consentimiento “no pudo con esa situación que seguramente le habrá dado vergüenza, miedo, angustia, un montón de cosas, y decidió quitarse la vida. No pudo hablar con ningún adulto responsable, no llegó a hablar con la mamá, no pudo buscar ayuda en ningún preceptor, en ningún profesor, en alguien que le diga que está todo bien, que ella no había hecho nada malo y que de eso también vamos a salir, y no pudo hacerlo y terminó quitándose su vida”.

“Esta Ley la tienen que conocer para que en el ámbito escolar se pueda charlar de esto y que evitemos situaciones como la que ha vivido Ema. Dentro de la ley, está la obligatoriedad de que en todas las escuelas públicas y privadas, como tienen ESI o la semana de ESI, también se hable de violencia digital de género y empecemos a construir una ciudadanía digital, porque muchas de las cosas que intentamos todos los días construir en cuanto a respeto, convivencia, valores en la relación con los otros, se tiene que dar también en la virtualidad”.

En ese punto, hizo hincapié en que “se trata de lo que entendemos un problema muy grave, que son las consecuencias del uso de las pantallas. Todo lo que sucede en los celulares no queda en la digitalidad, pasa y afecta a la vida real. Hay muchas personas que terminan teniendo situaciones de ansiedad o problemas de salud mental, de chiquitos o más grandes, por alguna expectativa que se genera a través de las pantallas”.

La propuesta surge del trabajo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense que preside Mayra Mendoza, y el propósito es conocer de primera mano qué viven, qué piensan y qué proponen las y los jóvenes en torno a la educación pública, la calidad de los espacios de aprendizaje, la convivencia escolar y el modo en que las nuevas tecnologías influyen en su recorrido educativo.

Mendoza afirmó luego: “Nosotros creemos que las verdaderas redes sociales son estas, las que se generan cuando van al club, cuando salen, cuando se juntan con amigos, cuando charlan, cuando se ríen presencialmente, cuando le pueden preguntar a otro o a otra cómo estás, si necesita algo. Y eso es lo que tenemos que valorar y seguir promoviendo. El encuentro, la escucha, el saber qué le pasa al otro, es fundamental para construir vínculos más sanos, mejores relaciones”.

Por su parte, el intendente Fernando Raitelli sostuvo que “fue una enorme alegría recibir a Mayra en el partido de Brandsen y compartir este encuentro con nuestros estudiantes. Que una diputada que preside la Comisión de Educación venga a escuchar directamente a nuestros chicos es una oportunidad muy valiosa.”

“Defender la educación pública también implica animarnos a discutir qué escuela necesitamos hoy. Y esa discusión no puede hacerse sin los estudiantes, porque son ellos quienes conocen de primera mano lo que pasa todos los días en las aulas”, remarcó.

Raitelli señaló a continuación que “nuestros jóvenes atraviesan problemáticas y desafíos que muchas veces no tienen lugar en el debate educativo. Por eso es tan importante el trabajo que viene realizando Mayra desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, escuchando a los estudiantes, conociendo sus realidades y llevando sus inquietudes al ámbito legislativo para pensar una escuela que responda a las necesidades de hoy”.