ARBA usa inteligencia artificial para fiscalizar construcciones no declaradas

La herramienta combina imágenes satelitales de alta resolución, relevamientos realizados con drones y modelos avanzados de análisis automatizado de datos, con el objetivo de reducir de manera sustancial los tiempos de identificación, notificación y regularización de inconsistencias catastrales.

Según explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, el sistema permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar de forma automática los casos en los que existen mayores diferencias entre lo declarado por los contribuyentes y lo efectivamente detectado.

A diferencia de los esquemas utilizados hasta ahora, M2 integra en un único entorno digital todas las etapas del proceso de fiscalización, desde la detección inicial hasta la respuesta del contribuyente. De este modo, la información relevada se transforma directamente en acciones de regularización, con una reducción significativa de los plazos administrativos.

“El contribuyente puede visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, señaló Girard. El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

Desde el organismo destacaron que la incorporación de inteligencia artificial no sólo amplía la capacidad de detección de construcciones no declaradas, sino que también mejora la efectividad del proceso de regularización, con el objetivo de promover el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y optimizar el control tributario.

Durante la presentación del nuevo esquema, Girard recordó que en los últimos años ARBA regularizó más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados. Con la implementación de M2, el organismo busca ampliar la cobertura territorial y acelerar la incorporación de mejoras al catastro provincial.

El lanzamiento del sistema se inscribe en una estrategia más amplia de modernización del Estado, que combina innovación tecnológica, análisis de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión y fortalecer la equidad fiscal, de modo que la carga tributaria refleje la situación real de los inmuebles.