Verón reasume plenamente la presidencia de Estudiantes por una medida cautelar

La decisión fue informada este jueves a través de un comunicado oficial difundido por la institución platense, en el que se indicó que el TAS "aceptó la cautelar presentada" y "autorizó a Verón a ejercer nuevamente la presidencia sin restricciones", hasta que "se expida sobre la apelación" que aún se encuentra en trámite.

“Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, expresó el club en el documento dirigido a socios y a la comunidad en general.

image

Desde Estudiantes señalaron además que la resolución definitiva todavía está pendiente y manifestaron expectativas favorables respecto al desenlace del proceso.

“Compartimos la noticia y aguardamos con optimismo la resolución definitiva del caso”, concluyó el comunicado oficial.

Por qué fue sancionado Verón

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había suspendido por seis meses al presidente de Estudiantes de La Plata, luego de que los jugadores del “Pincha” le dieran la espalda en el pasillo a los de Rosario Central antes del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.

La actitud de los futbolistas y la sanción a la "Brujita" se dieron en el marco del conflicto de la institución platense con Chiqui Tapia y la conducción de la AFA.