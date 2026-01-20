ARBA lanza nuevos planes de pago para regularizar deudas con descuentos de hasta 15%

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, comenzará a regir a partir del 2 de febrero y está orientada a que las y los contribuyentes puedan cancelar obligaciones adeudadas, normalizar su situación fiscal y recuperar beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, señaló Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Planes de pago para deudas en instancia prejudicial

El plan general permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025, con distintas alternativas según la capacidad de pago de cada contribuyente.

Entre las opciones disponibles se encuentra el pago al contado, en una sola vez, que permite cancelar la deuda de forma inmediata.

También se ofrece la posibilidad de realizar un anticipo del 5% y financiar el saldo:

-Hasta 3 cuotas sin interés.

-De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

-De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Para quienes necesiten plazos más extensos, se prevé:

-Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

-Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Deudas judiciales

ARBA también habilitó planes específicos para deudas en instancia judicial y para casos de fiscalización con allanamiento, con condiciones similares destinadas a facilitar la regularización.

En estos casos, se puede optar por:

-Pago al contado, en una sola vez.

-Anticipo del 5% y financiación en hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

-Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Ponerse al día para acceder a los descuentos fiscales

Desde ARBA recordaron que cancelar las deudas exigibles es un requisito clave para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:

-15% de descuento por pago anual anticipado.

-10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

Finalmente, la Agencia destacó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.