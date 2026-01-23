Las hermanas Granatto, convocadas para una nueva excursión de las Leonas

Las Leonas disputarán cuatro partidos entre el 10 y el 15 de febrero ante Irlanda y Australia, y entre las que estarán a disposición se muestran las hermanas varelenses María José y Victoria Granatto, que intentarán aportar su ayuda para lograr triunfos a domicilio.

El plantel viajará a Hobart, en territorio oceánico, para afrontar el primer compromiso oficial del año y la nómina completa es la siguiente: Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz, Victoria Falasco, Milagros Alastra, Agustina Gorzelany, Julieta Junkunas, Victoria Miranda, Paula Ortíz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino, Eugenia Trinchinetti y las hermanas Granatto.

El viaje iniciará el 2 de febrero y la competencia se desarrollará del 10 al 15 del mismo mes. Argentina enfrentará en dos oportunidades a Irlanda y dos veces al conjunto local, con el objetivo de seguir sumando puntos en la tabla general tras debut en diciembre pasado en Santiago del Estero, donde el equipo se midió ante Países Bajos y Alemania.

Tras el paso por Australia, el calendario de la Pro League para las Leonas continuará en junio con la gira europea. Del 13 al 21 de junio, el seleccionado competirá en Bélgica ante el conjunto local y China, mientras que del 23 al 28 cerrará su labor en Inglaterra enfrentando al anfitrión y a España.

Según el calendario de la ventana que se avecina, el panorama es el siguiente: el martes 10 de febrero Argentina chocará con Irlanda a las 5.30 -hora nacional-; seguirá el miércoles 11 de febrero con el compromiso ante Australia a la misma hora y se completará con la tanda el viernes 13 y el sábado 14, con las europeas y las oceánicas, respectivamente, a las 5.30 y 3.30, respectivamente.