Argentino de Quilmes quiere seguir escalando en la Primera B

Argentino de Quilmes se las verá este sábado ante Deportivo Armenio, a las 15.30 como visitante, con Fabián Cecconato oficializado como DT definitivo y en la búsqueda de tres puntos que le permitan seguir escalando en la Primera B. El Mate podría alistar al mismo once que venció en la pasada jornada a San Martín de Burzaco.
El conjunto criollo va por su segundo éxito en fila y espera dar la nota en Maschwitz, cuando visite al elenco de la colectividad armenia y podría presentarse con el mismo once que despachó al Azul, es decir: Alejo Tello; Leonel Escudero, Demian Núñez, Fernando Cosciuc, Tomás Núñez; Leandro Guzmán, Marcelo Vega, Lautaro Filosa, Joaquín Molina; Elías Torancio y Lucas Rebecchi.
Respecto de Cecconato, se presentará con los ayudantes de campo Marcelo Cirielli y Juan Pablo Ortíz, Luis Vendakis como videoanalista y ayudante de campo; Martín Cabrera como entrenador de arqueros; Daniel Santobuono como preparador físico; Javier Soma; Ariel Darnet como coaching y Dulce Besel en el rol de nutricionista.
