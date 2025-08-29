Agustín Medina, una promesa que se hace realidad en el Granate

La promesa del club de la región se encuentra entre los 200 mejores jugadores juveniles del mundo, según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), en el cual a cada futbolista se le dio una calificación del 1 al 100. En la misma grilla, Franco Mastantuono, el actual jugador del Real Madrid de España y que sorprendiera durante su breve ciclo en River, a tal magnitud que ya debutó pro Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, se ubica como la quinta máxima promesa global, y el primer argentino.

"La puntuación es el promedio de dos valores: un índice de rendimiento calculado a partir de los datos recopilados exclusivamente Impect (un centro de datos de fútbol) y un índice de experiencia que tiene en cuenta los minutos jugados, ponderado por el nivel deportivo de los partidos", expresó la organización suiza en su informe, que incluye sólo a los futbolistas menores de 20 años.

La joya surgida en el Millonario fue calificado con una puntuación de 85.4, que le valió el quinto puesto en el listado. Luego, en las posiciones 1 y 2 se encuentran los futbolistas del Barcelona Lamine Yamal (97.7) y Pau Cubarsí (93.4), respectivamente, en tanto que el podio lo completa Warren Zaire-Emery (87.8) del PSG y el cuarto lugar fue para Estevao Willian (86.7), actualmente en el Chelsea.

Otras nueve promesas argentinas figuran entre los mejores 200 y por delante de Medina sólo está Santino Andino de Godoy Cruz, mientras que detrás aparecen Maher Carrizo de Vélez, Santiago López de Rosario Central, Jerónimo Domina de Unión, Luca Regiardo de Newell's, Juan Morán de Godoy Cruz, Álvaro Montoro de Botafogo y Mateo Silvetti del Inter Miami.

Lo de Medina es totalmente destacable porque entre los jugadores argentinos solamente es superado por Mastantuono y Andino. El futbolista de 18 años tiene contrato con Lanús hasta diciembre de 2028 y en la presente temporada 2025 suma 27 partidos en todas las competencias que está disputando el Granate, incluyendo Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Anotó un gol y fue en el partido ante Melgar por la actual Sudamericana en Perú, donde el juvenil fue clave y le dio la victoria por 1 a 0 a Lanús para encaminar la clasificación en la fase de grupos.