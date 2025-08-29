Detuvieron a prófugo por un asesinato en Ranelagh

Se trata de un caso que conmocionó a la comunidad berazateguense a principios de 2023 y que si bien ya contaba con varios responsables aprehendidos, aún restaban y faltan encontrar algunos integrantes del grupo comando que asaltó a un vecino en su propia vivienda y que lo acribilló de siete disparos. Es por dicho motivo que con un intenso trabajo en manos de investigadores concretaron el objetivo y pusieron al malviviente a disposición de las autoridades judiciales.

El procedimiento se llevó a cabo en la ribera de Quilmes, con agentes de la DDI local que realizaron la respectiva labor de inteligencia. El aprehendido fue identificado como Aldo Ariel Molina, de 34 años. Fue parte de la banda que asaltó a Roberto Carlos Martínez (45) en su casa, situada en Valentín Vergara al 3900 en Ranelagh. Junto con cinco cómplices, fueron con el dato de que este tenía miles de dólares producto de la venta de un inmueble y lo mataron.

Así las cosas, el imputado se fue de su propia vivienda y se embarcó para no tener que volver y, de esa manera, evitar ser capturado. Además, se camuflaba con los pescadores del muelle, pero gracias al intenso trabajo y a la persistencia en la investigación, llegaron a atraparlo. Lo esposaron y lo trasladaron a la dependencia policial, en la causa que fue llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 de Berazategui, en conjunto con la seccional Segunda.

La víctima del fatídico robo no estaba solo en la finca. De hecho, se resistió cuando los malvivientes, que eran seis en total, quisieron atacar a su pareja. También estaba durmiendo su madre, pero a ella no la violentaron. Cabe destacar que los otros detenidos, que hasta el momento eran solo tres, fueron capturados en distintos operativos de allanamiento que se dieron con el correr del tiempo.

Es importante resaltar que los asesinos fueron con la información de que la mamá de Martínez había vendido una casa a principio de año y que ese dinero lo había repartido entre sus hijos. Este dato preciso los llevó a ir a buscar directamente al hombre, quien fue baleado con una 9 milímetros y que murió a los pocos minutos sin la posibilidad de recibir asistencia médica.

Lo cierto es que el “falso pescador” estará tras las rejas al menos hasta la cita judicial y puede afrontar la pena de cadena perpetua por el delito de homicidio criminis causa. La familia del fallecido espera el alivio de saber que no saldrá por un largo tiempo.