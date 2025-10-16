Arregui, tras la eliminación de Temperley: "Hicimos todo de corazón por el club"

El mediocampista, uno de los emblemas del club de Turdera, fue más allá y trazó un balance personal del año: "No nos dio para seguir con el sueño. Hicimos todo para poder estar acá. Creo que deberíamos haber estado mucho más arriba, pero se dio así. Duele por la ilusión de poder pasar como en aquel 2023, pero no pudimos. Hay que ser sinceros y autocríticos. Todos los que tenemos sentido de pertenencia tratamos de que el equipo y el club vayan juntos".

Arregui también se dirigió a los hinchas, con un mensaje cargado de emoción: "Queremos pedirle disculpas a la gente que estuvo con nosotros siempre. Lo volveremos a intentar, hicimos todo de corazón por el club y lamentablemente no nos dio. Hay que aceptarlo".

El símbolo del Gasolero vivió uno de los momentos más duros del partido cuando, a los 12 minutos del segundo tiempo, debió salir lesionado. Su reemplazo, Lucas Richarte, ingresó poco antes de los dos goles del conjunto salteño, que sentenciaron la historia. "Teníamos la ilusión de seguir en estas fases finales para lograr el objetivo y no pudimos. Le queremos agradecer a la gente por haber estado con nosotros en todo este torneo. El objetivo siempre es el club, por delante de todos, y valoro el respeto que tuvieron con nosotros a pesar de no haber conseguido lo que vinimos a buscar", completó.

Entre lágrimas y resignación, Arregui dejó el mensaje de un futbolista que no se esconde: Temperley se despidió del torneo, pero mantiene viva la promesa de revancha.