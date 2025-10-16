Arregui, tras la eliminación de Temperley: "Hicimos todo de corazón por el club"

El capitán Gasolero expresó su dolor luego de la derrota ante Gimnasia y Tiro, que dejó a Temperley fuera del Reducido. Entre lágrimas, reconoció la desilusión por no haber cumplido el sueño del ascenso, aunque aseguró que el grupo dejó todo hasta el final.
Temperley le puso fin a su ilusión de regresar a la Primera División. La derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta lo dejó sin chances en el Reducido y marcó el cierre de un ciclo cargado de esfuerzo, emociones y frustración. Uno de los que tomó la palabra tras el golpe fue Adrián Arregui, referente y capitán del equipo. El "Samurai", visiblemente afectado, reconoció la bronca por el desenlace, aunque valoró la entrega del grupo. "Teníamos la ilusión de poder pasar esta fase y lamentablemente nos jugó en la cabeza esa ventaja deportiva por posición y no por puntos. Tratamos de hacer un partido largo y encontrar el momento para convertir, pero no estuvimos cerca de eso. No pudimos lograr lo que queríamos y nos toca despedirnos del torneo", expresó con autocrítica.
El mediocampista, uno de los emblemas del club de Turdera, fue más allá y trazó un balance personal del año: "No nos dio para seguir con el sueño. Hicimos todo para poder estar acá. Creo que deberíamos haber estado mucho más arriba, pero se dio así. Duele por la ilusión de poder pasar como en aquel 2023, pero no pudimos. Hay que ser sinceros y autocríticos. Todos los que tenemos sentido de pertenencia tratamos de que el equipo y el club vayan juntos".
Arregui también se dirigió a los hinchas, con un mensaje cargado de emoción: "Queremos pedirle disculpas a la gente que estuvo con nosotros siempre. Lo volveremos a intentar, hicimos todo de corazón por el club y lamentablemente no nos dio. Hay que aceptarlo".
El símbolo del Gasolero vivió uno de los momentos más duros del partido cuando, a los 12 minutos del segundo tiempo, debió salir lesionado. Su reemplazo, Lucas Richarte, ingresó poco antes de los dos goles del conjunto salteño, que sentenciaron la historia. "Teníamos la ilusión de seguir en estas fases finales para lograr el objetivo y no pudimos. Le queremos agradecer a la gente por haber estado con nosotros en todo este torneo. El objetivo siempre es el club, por delante de todos, y valoro el respeto que tuvieron con nosotros a pesar de no haber conseguido lo que vinimos a buscar", completó.
Entre lágrimas y resignación, Arregui dejó el mensaje de un futbolista que no se esconde: Temperley se despidió del torneo, pero mantiene viva la promesa de revancha.
comentar