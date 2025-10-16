Defensa y Justicia confirmó la lesión de Aguilera

Los estudios médicos realizados a Emanuel Aguilera confirmaron una ruptura fibrilar en el aductor derecho, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos cuatro semanas. El defensor central, una pieza clave en la estructura del Halcón, se perderá el tramo decisivo del torneo, justo cuando el equipo pelea por un lugar en las copas internacionales.

La ausencia de Aguilera obliga a Soso a replantear su esquema defensivo y evaluar alternativas entre los juveniles y suplentes habituales. En las próximas prácticas, el entrenador definirá quién ocupará su lugar para visitar al Tatengue, un rival que también busca meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

El encuentro ante Unión será dirigido por Nazareno Arasa, acompañado por Julio Fernández y Matías Bianchi como asistentes, mientras que Joaquín Gil será el cuarto árbitro.

Defensa y Justicia sabe que se viene una seguidilla clave. Luego del choque ante Unión, el Halcón enfrentará a tres rivales directos en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana: Huracán, Racing Club e Independiente Rivadavia. Será una recta final exigente, donde cada punto puede definir el destino del equipo varelense en la competencia continental.