Lomas Athletic igualó con Quilmes y sigue firme rumbo a las semifinales del Metro

El partido correspondía a la octava fecha de las revanchas, suspendida oportunamente por las malas condiciones climáticas. Mientras la mayoría de los equipos la disputaron el fin de semana pasado, Lomas debió reprogramarla debido a su participación -junto a San Fernando y GEBA- en el reciente Súper 8 desarrollado en Santiago del Estero, donde se consagró campeón.

En el clásico ante las cerveceras, Aylín Ovejero -máxima artillera del equipo con 12 tantos en 23 presentaciones- y Morena Bouza marcaron los goles para las dirigidas por Lucas Vila. Por el lado visitante, Lucía Da Grava y Ayelén Marques anotaron para Quilmes, que sigue comprometido con la zona baja de la tabla. Además, Sofía Jorge vio la tarjeta verde en el conjunto lomense.

Con este empate, Lomas cortó una racha de siete victorias consecutivas, aunque mantuvo la ventaja sobre River Plate y San Fernando, que también igualaron entre sí. En tanto, GEBA cayó ante Italiano y perdió terreno en la lucha por los primeros lugares.

A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, las Conejas se mantienen dentro del grupo que peleará por el título. De momento, Lomas y River ocupan los dos puestos de acceso directo a las semifinales, mientras que San Fernando, Italiano, GEBA y Ciudad estarían clasificando a los cuartos de final. Saint Catherines y Santa Bárbara aún sueñan con meterse en zona de Play-Offs.

En la próxima jornada, el equipo de Turdera volverá a presentarse en casa para recibir a Santa Bárbara, en otro duelo clave que puede dejar a las campeonas del Súper 8 a un paso de asegurar su boleto a la instancia decisiva.