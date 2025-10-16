Lanús pondrá una pantalla gigante para el duelo con la U de Chile

El Granate disfruta de un gran momento en la recta final de la temporada, porque por un lado marcha segundo en la zona B del Torneo Clausura y por el otro, se encuentra a tiro de la gloria en el certamen continental, en la previa del encuentro de ida del otro lado de la Cordillera de Los Andes.

Justamente, para este trascendental partido y ante la imposibilidad de ir al país vecino por la sanción que tiene la U tras los incidentes con Independiente en Avellaneda. Así es como se definió que todos los hinchas se puedan juntar para presenciar el primer partido de la serie.

La dirigencia colocará una pantalla gigante en el playón de estacionamiento de la Fortaleza para ver el partido todos juntos. "Que nuestro aliento cruce la Cordillera, Grana de mi vida", reza el posteo realizado por el club para anunciar la noticia.

De acuerdo a lo información por las autoridades de la institución del sur del conurbano bonaerense, el ingreso será libre y gratuito tanto para los socios como para los no socios. Las puertas se abrirán a las 16.30 y en lugar habrán Foodtrucks, stand de sponsors y sorteos. También habrá descuentos en la Tienda Granate.

El partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile se disputará el próximo jueves 23, a partir de las 19, mientras que la revancha se disputará una semana más tarde, en el mismo horario, en la Fortaleza.