En ese contexto, el club anunció una noticia importante: Jerónimo Porto Lapegüe renovó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. El delantero, surgido de las divisiones inferiores, seguirá vinculado a la institución por dos temporadas más, reafirmando el compromiso de San Telmo con la continuidad de sus futbolistas formados en casa.

Porto Lapegüe fue parte activa del último campeonato, en el que disputó 21 partidos y marcó un gol. Su esfuerzo, entrega y sentido de pertenencia lo convirtieron en una pieza valorada dentro del grupo y en un ejemplo para los más jóvenes.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en la evaluación del plantel actual, con el objetivo de mantener una base sólida que permita encarar con expectativas el próximo torneo.

Además, el club informó que el mediocampista Franco Aguirre continuará su carrera en la Asociación Cristiana de Fútbol Argentino, equipo que competirá en el Torneo Regional Federal Amateur. Una decisión que busca darle rodaje y continuidad al jugador, en línea con la política de desarrollo que San Telmo pretende consolidar de cara al futuro.