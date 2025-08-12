Arsenal ganó una final por la permanencia

El comienzo tuvo un aviso de Oeste, con un tiro libre de Rivero que exigió a Pourtau, pero de ahí en adelante el dominio fue local. El Arse avisó con un disparo de Fernández y, a los 33 minutos, encontró la apertura del marcador en un córner que Rivero desvió contra su propio arco para el 1-0.

Ferro salió con otra actitud en el segundo tiempo. Palacio tuvo un cabezazo claro por el segundo palo y Benegas probó con un disparo cruzado que también encontró bien parado a Pourtau. Sin embargo, la reacción duró poco.

A los 13 minutos del complemento, el equipo de Darío Franco elaboró una gran jugada colectiva: Esteban Fernández ingresó al área, dejó desparramado a Monetti y definió con clase para sellar el 2-0.

Desde entonces, Arsenal manejó el ritmo del partido, no sufrió en defensa y celebró un triunfo tan merecido como necesario. En la próxima fecha visitará a Patronato, con la misión de seguir sumando para escapar del fondo.