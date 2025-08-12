Provincia

Arsenal ganó una final por la permanencia

El Viaducto venció 2 a 0 a Ferro y se ilusiona con quedarse en la categoría. La zona baja de la tabla está al rojo vivo y los de Franco no se dan por perdidos.

Arsenal sabía que no tenía margen de error y respondió en una noche clave. En el Viaducto, superó 2 a 0 a Ferro en un duelo directo por la permanencia y sumó tres puntos vitales para seguir soñando con mantenerse en la Primera Nacional.

El comienzo tuvo un aviso de Oeste, con un tiro libre de Rivero que exigió a Pourtau, pero de ahí en adelante el dominio fue local. El Arse avisó con un disparo de Fernández y, a los 33 minutos, encontró la apertura del marcador en un córner que Rivero desvió contra su propio arco para el 1-0.

Ferro salió con otra actitud en el segundo tiempo. Palacio tuvo un cabezazo claro por el segundo palo y Benegas probó con un disparo cruzado que también encontró bien parado a Pourtau. Sin embargo, la reacción duró poco.

A los 13 minutos del complemento, el equipo de Darío Franco elaboró una gran jugada colectiva: Esteban Fernández ingresó al área, dejó desparramado a Monetti y definió con clase para sellar el 2-0.

Desde entonces, Arsenal manejó el ritmo del partido, no sufrió en defensa y celebró un triunfo tan merecido como necesario. En la próxima fecha visitará a Patronato, con la misión de seguir sumando para escapar del fondo.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados