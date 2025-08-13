Lanzaron preinscripción para curso de ingreso a los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste

La convocatoria estará vigente hasta el 31 de agosto y se realiza exclusivamente a través del formulario publicado en el perfil oficial de Instagram de la entidad (@bomberosdelanusoeste).

En ese sentido, se dejó en claro que no se tomarán preinscripciones por teléfono, presencial, ni mensaje directo por redes sociales. Quienes se anoten serán contactados vía correo electrónico con las indicaciones para continuar el proceso. Desde la institución destacaron a su vez que no se tomarán reincorporaciones de personas que hayan pertenecido previamente a ese cuerpo u otras entidades bomberiles.

Los requisitos para quienes deseen sumarse son tener entre 18 y 38 años; elevar una petición escrita a las autoridades solicitando el ingreso como aspirante; contar con estudios secundarios completos o en curso; y presentar certificado médico de aptitud física para tareas bomberiles.

Asimismo, los interesados deberán acreditar domicilio real en Lanús Oeste con certificación oficial; contar con certificado de buena conducta y antecedentes penales emitidos por autoridad competente; demostrar actividad lícita comprobable; conocer y aceptar el reglamento institucional; aprobar el examen físico de ingreso; y cursar y aprobar el Curso de Capacitación para Aspirantes, según el programa de la Federación Bonaerense.

Según se informó, los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste cuentan con una trayectoria de más de 100 años, desde su fundación el 12 de octubre de 1924 por un grupo de vecinos que, con recursos limitados pero gran determinación, sentaron las bases de una institución indispensable para la comunidad.

Liderados por Carlos Traversa, su primer presidente, comenzaron con baldes, palas y herramientas básicas, trasladándose a los incendios a pie o en un carro tirado por caballos. Gracias al esfuerzo colectivo y la solidaridad de los vecinos, lograron adquirir sus primeros vehículos y equipos especializados.

La institución fue reconocida oficialmente por la provincia de Buenos Aires en 1927 y, con el paso del tiempo, fue ampliando sus servicios: en 1931 inauguraron consultorios médicos gratuitos y una biblioteca pública en su sede actual de Moreno 857. En 1937, el cuartel quedó oficialmente habilitado, marcando un antes y un después en su desarrollo operativo.

Hoy, con una flota de 15 vehículos -incluyendo un moderno hidroelevador Scania de 33 metros, incorporado en 2023- el cuartel continúa creciendo para proteger a la comunidad. Uno de los nombres que más se recuerda en la historia reciente es el del oficial Eduardo Conesa, quien falleció en cumplimiento del deber el 5 de febrero de 2014 durante el trágico incendio de Iron Mountain, un caso aún sin condenados.