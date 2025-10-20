Arsenal de Llavallol debutó con triunfo en el Torneo Regional Amateur

El encuentro se disputó con gran expectativa, no solo por el estreno del conjunto lomense, sino también por el valor simbólico de su regreso a las competencias nacionales. Arsenal de Llavallol, fundado en 1948, supo ser una institución reconocida del sur bonaerense y, tras años de reconstrucción, volvió a competir en 2024 con la firme intención de recuperar el protagonismo perdido.

Durante la última temporada, el club fue campeón de la Zona Campeonato de la Asociación Metropolitana de San Vicente 2024, tanto en Primera como en Tercera División, y consiguió el ascenso a la Zona Elite Prefederal 2025. Además, recibió el Premio Fair Play por su comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo, un reconocimiento que refuerza el espíritu con el que encara esta nueva etapa.

En esta edición del Torneo Regional Amateur, Arsenal integra la Zona 2 de la Región Pampeana Norte, junto a Villa Garibaldi de Magdalena, Nápoli Argentino y Deportivo Villa Corina de Villa Domínico. Los partidos se disputarán en formato todos contra todos, con duelos de ida y vuelta, y los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente instancia.

Según el calendario oficial del Consejo Federal, la primera ronda se disputará del 19 al 30 de octubre, la segunda del 7 al 14 de diciembre, la tercera del 4 al 11 de enero, la cuarta del 18 al 25 de enero, la quinta del 1 al 8 de febrero y la etapa final el 15 de febrero de 2026.

Con una base de jugadores jóvenes surgidos del club y algunos refuerzos con experiencia regional, Arsenal de Llavallol apuesta a un proyecto de crecimiento sostenido, tanto futbolístico como institucional. El regreso a los torneos del Consejo Federal marca un punto de inflexión: un renacimiento deportivo que combina historia, sacrificio y ambición de futuro.