Detuvieron a implicado en robo a la sucursal Quilmes del Banco Nación

Se trata de un sujeto que actuó en los hechos delictivos sin armas, aunque causó destrozos y vulneró la seguridad de ambos sitios, a pesar de que no llegó a llevarse grandes objetos de valor. Así las cosas, fue fundamental el trabajo en conjunto de los operarios que manejan las filmaciones de seguridad con los uniformados del Comando de Patrullas (CP) para poder reconocerlo entre tantas personas y capturarlo en plena fuga.

El sindicado, de 25 años de edad, ingresó a la sede del Banco Nación del centro de Quilmes ubicada en la intersección de Rivadavia y Alvear, se metió en el hall central, rompió el blindex y se llevó algunos elementos que estaban arriba de los escritorios, dañó los micrófonos de los teléfonos y agarró manojos de llave que se encontraban a la vista. No fue atrapado en el momento, aunque su cara quedó registrada.

Sin embargo, tras este episodio, fue visto en las inmediaciones del Teatro Municipal queriendo abrir las puertas del frente sin éxito. Ante los correspondientes avisos, empezaron a buscarlo por el distrito y lo divisaron caminando por la misma zona en la cual está la entidad bancaria en la que cometió el hurto. Es por ello que uniformados del CP fueron tras sus pasos.

Al ver a las autoridades, este quiso salir corriendo, pero fue alcanzado a los pocos metros con una maniobra de cerrojo. Lo trasladaron a la Comisaría 1era de Quilmes y quedó a disposición de las autoridades judiciales de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, que caratula al caso como “Robo en dos hechos”. En la fiscalía corroboraron las huellas dactilares tomadas por los peritos y las mismas coincidían con las del ilícito del banco. Al hampón le sacaron una mochila que tenía lapiceras del Nación, un tubo auricular de teléfono de línea y un manojo de llaves.