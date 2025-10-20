Brandon López salvó a Brown con una chilena agónica ante Flandria

Durante buena parte del encuentro, el clima en las tribunas fue tenso. Los murmullos se hacían sentir y el equipo no lograba reaccionar frente a un Flandria que se mostraba más firme en todas sus líneas. La desventaja en el marcador reflejaba el flojo momento de Brown, que ya acumulaba siete partidos sin victorias y necesitaba sumar para no alejarse del objetivo del Reducido.

Pero cuando el partido parecía sentenciado, llegó la jugada que cambió todo. En tiempo de descuento, López controló la pelota de pecho dentro del área y, sin dejarla caer, ensayó una chilena perfecta que dejó sin reacción a Maximiliano Gagliardo. El gol desató la locura en Adrogué y salvó un punto que puede ser clave para el futuro inmediato.

Tras el partido, el delantero reconoció que no había comenzado cómodo en el juego: "No entré muy cómodo al partido y me fui afianzando con el correr de los minutos. Por suerte la pude controlar para hacer un golazo", expresó.

Con tres tantos en el campeonato, López se transformó en una pieza clave para Brown en esta recta final del torneo. Además, fue autocrítico con el presente del equipo:

"No podemos perder ni regalar puntos. Lo importante es que de local no tenemos que perder y seguimos sumando", sostuvo el atacante.

El empate dejó a Brown con 50 puntos, tres menos que Excursionistas, el último clasificado al Reducido. La última victoria del equipo fue en la fecha 10 ante Deportivo Merlo por 1 a 0. Desde entonces, acumula cinco empates y tres derrotas, una racha que preocupa pero que aún deja margen para la reacción.

"Siempre con sacrificio todo llega. La gente alienta y uno se motiva para lo que viene", cerró López, esperanzado en poder revertir la situación y llevar a Brown de Adrogué nuevamente a los puestos de clasificación.