Claypole empató con Cañuelas y avanzó a semifinales del Reducido

El partido, disputado ante un buen marco de público, tuvo un desarrollo equilibrado durante la primera mitad, con pocas situaciones de peligro claras. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo y se mostraron cautelosos, sabiendo que un error podía costar caro.

En el complemento, el trámite cambió. A los 20 minutos, Jeremías Heidenreich sorprendió a todos al abrir el marcador para la visita, estableciendo el 1 a 0 y dejando la serie igualada en el global. Con ese resultado, el pase a semifinales debía definirse desde el punto penal.

Sin embargo, Claypole no bajó los brazos y fue en busca de la heroica. Con empuje, actitud y el respaldo de su gente, el conjunto blanco y negro se volcó al ataque. El premio llegó sobre el cierre: a los 43 minutos del segundo tiempo, Leonel Llodrá apareció dentro del área para empujar la pelota al gol y desatar la euforia en el Capocasa.

Con ese tanto, Claypole selló el empate 1 a 1 y aseguró la clasificación por 3 a 2 en el global. El equipo de Roque Drago mantiene vivo el sueño de pelear por un lugar en la Copa Argentina 2026 y se prepara para afrontar las semifinales con la ilusión intacta.