Atacó a una vecina en el interior de una comisaría y luego a dos agentes femeninas

Se trata de un caso violento que conmocionó a los presentes por la manera sorpresiva con la cual la agresora se metió a la dependencia y tomó de los pelos a la damnificada, para luego golpearla brutalmente en el piso. Si esto hubiese sucedido en un lugar en el cual no existieran testigos, posiblemente la habría asesinado. Así las cosas, avanzan las tareas por parte de las autoridades judiciales y el círculo cercano de la agredida teme que la suelten y que tome represalia.

Todo comenzó en la Comisaría Cuarta de Berazategui, en la localidad de Hudson, cuando una mujer de 29 años, identificada como Camila, estaba realizando una denuncia policial contra una joven, de 24, llamada Nayla. Según indicó la primera, estaba en su domicilio cuando la sindicada ingresó y provocó serios destrozos contra objetos que tenía a su alrededor e incluso le rompió el teléfono celular.

Atemorizada, fue rápidamente a la seccional policial, pero en medio de la denuncia, fue increpada nuevamente por su agresora, que la tomó de los pelos, la golpeó con piñas y patadas y la arrojó contra un escritorio. Tras eso, las agentes uniformadas presentes intervinieron para calmarla pero la violenta las golpeó, provocándoles algunas escoriaciones y hematomas en su cuerpo.

Una vez que la redujeron, quedó en condición de detenida y dieron aviso a la fiscalía correspondiente. La joven quedó imputada por “Daños y amenazas” y tanto ella como su círculo cercano temen una represalia por parte de la agresora una vez que la suelten a la calle otra vez. Las tareas están en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11 del Departamento Judicial de Quilmes.

Es importante destacar que no descartan que la agresora sufra problemas psiquiátricos. Los motivos de la trifulca, sin embargo, según afirmaron allegados, son por problemas de vieja data relacionados a conflictos y discusiones dentro del mismo barrio, con familiares y amigos en común entre ambas partes. De todos modos, no trascendió el tema puntual que hizo a Nayla dirigirse a la vivienda de Camila y causar destrozos.

En la dependencia policial, tras el brutal hecho, las heridas fueron atendidas, aunque nadie presentaba lesiones de consideración. La víctima tenía dolencias corporales por el estrés y por los golpes recibidos, pero milagrosamente ninguno le representó gravedad alguna para su cuadro.