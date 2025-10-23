Atacó a una vecina en el interior de una comisaría y luego a dos agentes femeninas

El violento hecho ocurrió en la seccional de Hudson, cuando la víctima denunciaba que la agresora había ingresado a su domicilio y le había provocado distintos destrozos. Quedó detenida.
Una mujer fue detenida en Hudson luego de ingresar a la comisaría de la jurisdicción para agredir brutalmente a otra mujer que estaba realizando una denuncia en su contra, en tanto que en medio del forcejeo dos uniformadas policiales que quisieron separarlas resultaron con algunas heridas leves, motivo por el cual el caso quedó en manos de la justicia y los investigadores trabajan con el relato de la víctima, que sostuvo que la agresora provocó serios destrozos en su vivienda por motivos personales y que a raíz de eso decidió presentarse en la comisaría.
Se trata de un caso violento que conmocionó a los presentes por la manera sorpresiva con la cual la agresora se metió a la dependencia y tomó de los pelos a la damnificada, para luego golpearla brutalmente en el piso. Si esto hubiese sucedido en un lugar en el cual no existieran testigos, posiblemente la habría asesinado. Así las cosas, avanzan las tareas por parte de las autoridades judiciales y el círculo cercano de la agredida teme que la suelten y que tome represalia.
Todo comenzó en la Comisaría Cuarta de Berazategui, en la localidad de Hudson, cuando una mujer de 29 años, identificada como Camila, estaba realizando una denuncia policial contra una joven, de 24, llamada Nayla. Según indicó la primera, estaba en su domicilio cuando la sindicada ingresó y provocó serios destrozos contra objetos que tenía a su alrededor e incluso le rompió el teléfono celular.
Atemorizada, fue rápidamente a la seccional policial, pero en medio de la denuncia, fue increpada nuevamente por su agresora, que la tomó de los pelos, la golpeó con piñas y patadas y la arrojó contra un escritorio. Tras eso, las agentes uniformadas presentes intervinieron para calmarla pero la violenta las golpeó, provocándoles algunas escoriaciones y hematomas en su cuerpo.
Una vez que la redujeron, quedó en condición de detenida y dieron aviso a la fiscalía correspondiente. La joven quedó imputada por “Daños y amenazas” y tanto ella como su círculo cercano temen una represalia por parte de la agresora una vez que la suelten a la calle otra vez. Las tareas están en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11 del Departamento Judicial de Quilmes.
Es importante destacar que no descartan que la agresora sufra problemas psiquiátricos. Los motivos de la trifulca, sin embargo, según afirmaron allegados, son por problemas de vieja data relacionados a conflictos y discusiones dentro del mismo barrio, con familiares y amigos en común entre ambas partes. De todos modos, no trascendió el tema puntual que hizo a Nayla dirigirse a la vivienda de Camila y causar destrozos.
En la dependencia policial, tras el brutal hecho, las heridas fueron atendidas, aunque nadie presentaba lesiones de consideración. La víctima tenía dolencias corporales por el estrés y por los golpes recibidos, pero milagrosamente ninguno le representó gravedad alguna para su cuadro.
