De Martis, de Lanús, convocado para el Mundial sub 17

Con la base que viene de ganar el Torneo de L'Alcudia, donde se probó a varios exponentes de la categoría más allá de ser esquema sub 20, el combinado albiceleste sueña en grande con quedar en lo más alto del podio donde la plana mayor festejó en 2022 de la mano de Lionel Messi.

Entre los exponentes se encuentra el delantero del Granate, que fue el goleador del Sudamericano con seis tantos y fue reconocido por los organizadores del certamen como pieza elemental dentro de la plantilla.

El atacante debutó recientemente en la Primera del club de la zona sur del conurbano bonaerense, y en total acumula 87 partidos disputados en las divisiones inferiores y 63 goles convertidos: 17 en Novena, 25 en Octava y 21 en Séptima. Ahora le llega la chance de estar en el Mundial a partir de noviembre, el próximo desafío para el marplatense.

De Martis había convertido un doblete en la victoria 3 a 0 sobre Bolivia en el partido que le dio a Argentina la clasificación al Mundial de la categoría Sub 17. El gol restante lo anotó Tomás Parmo, en aquella ocasión. El jugador de Independiente es una de las grandes ausencias en la nómina que entregó el DT, por caso.

Entre las particularidades de la lista destacan los dos juveniles que juegan en Europa, quienes sumaron roce bajo la mirada cercana del cuerpo técnico durante el certamen en España meses atrás, el cual lograron conquistar ganando en cada una de sus prestaciones pese a ser dos años más jóvenes que sus rivales.

Se trata de José Castelau, arquero que forma parte del equipo cadete de Real Madrid y Can Armando Güner, de Borussia Monchengladbach, un delantero nacido en Alemania y con pasado en esa selección, al que se le brinda la chance por la nacionalidad de su madre.

Varios futbolistas presentes en la nómina tuvieron sus primeras experiencias como profesional en el fútbol argentino, como es el caso del goleador De Martis (Lanús) Jerónimo Gómez Mattar (Newell's) y Gastón Bouheir (Argentinos Juniors). Sumado a ellos también dice presente Matías Satas (Boca).