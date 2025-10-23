Lanús no pudo con el campeón, que lo doblegó en en pleno Rotili

El club de Caballito saltó al microestadio Antonio Rotili con la meta de atrapar otra victoria, que le permitiese alimentar su comienzo algo irregular en el certamen tras la consagración en la campaña pasada. Con esa premisa, resolvió la oposición férrea que ejecutó el oponente y concretó un justificado triunfo.

El conjunto de Gabriel Fernández batalló frente a la tenacidad del rival, así como ante sus oscilaciones en el rendimiento. Merced a esta victoria, el Verdolaga llevó su marca a 4-2, mientras que el Granate se quedó en el fondo de la tabla de la Conferencia Sur con su récord 1-5.

La figura fue Florencia Fernández, que redondeó una planilla con 17 puntos (9/9 en libres), 9 rebotes y 26 de valoración en 25 minutos. Además, el ganador dispuso del aporte gravitante de Dalma Piri con 13 unidades, 7 rebotes, 3 asistencias. En las dueñas de casa sobresalió Camila Peri al concretar 18 puntos, 5 rebotes y 4 recuperos.

La historia comenzó al ritmo de la Flaca, que volvió locas a todas las defensoras y dispositivos diseñados por Lanús, por eso la visita tomó el control del tanteador. En el según capítulo, las porteñas le dieron descanso a Fernández, lo que aprovechó Lanús para limar la brecha. Pero el retorno de la pivote, sumado al desequilibrio de Piri y la apertura de los triples (3/8), le devolvieron el liderazgo a la visita, que incluso se distanció 40 a 27, lo que parecía imposible de revertir.

En el cuarto más entretenido, y de mayor goleo (20-21), las anfitrionas no pudieron contra los recursos del oponente y se retiraron abajo. Tras las charlas en vestuarios, el trámite se hundió en imprecisiones, aunque el Verde profundizó su dominio 44-31, a los 3 minutos, que luego maximizó 51-34, con 4:30 minutos en el reloj.

En el último capítulo, la figura asestó seis puntos consecutivos para otra brecha considerable 58-43, con 6:30 minutos en el reloj. Lanús intentó con actitud y mucha energía para tratar de defender todas las herramientas variadas del oponente, por eso ejecutó un atisbo de reacción al recortar 60-51, pero no hubo caso y la alegría viajó para Capital Federal.