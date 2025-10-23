Lanús busca un resultado positivo para soñar con la final de la Sudamericana

El Granate arribó a Santiago de Chile con saldo satisfactorio porque el defensor Carlos Izquierdoz y el mediocampista Franco Watson se recuperaron de sus respectivas lesiones y forman parte de la nómina de 26 futbolistas que eligió el entrenador Mauricio Pellegrino para este compromiso estelar que se desarrollará a puertas cerradas, debido a los incidentes que protagonizó el club chileno en la cancha de Independiente en los octavos de final.

En la lista también aparece José Canale, quien había generado preocupación en el último partido ante Godoy Cruz por una sobrecarga muscular, pero fue sólo una molestia y seguramente será de la partida en el estadio Nacional de Chile.

Los únicos futbolistas que no están dentro de los convocados son el marcador central paraguayo Ronaldo Dejesús, quien sigue recuperándose de su lesión, y los mediocampistas Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza, también con lesiones de mayor gravedad.

De esta manera, con los regresos de Izquierdoz y Watson, el DT contará con todos los futbolistas que formaron parte de la histórica clasificación ante Fluminense en el Maracaná, y está en condiciones de repetir el 11 titular que usó en Brasil. El equipo, de no surgir inconvenientes, contará con el regreso del capitán y lo que resta definir es quién será el carrilero por la banda derecha, por lo que, según las especulaciones, tiene más chances Ramiro Carrera, aunque el joven Alexis Segovia también corre con posibilidades.

En consecuencia, el equipo iría con la siguiente alineación: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.