Tristán Suárez busca la clasificación a semifinales del Reducido

El conjunto de José María Martínez va a fondo en su puesta a punto en la región, para avanzar en el Reducido a semifinales y lograr n hito que se suma a otros que ha construido hasta ahora, como por ejemplo el invicto de más de 20 partidos.

El Lechero no cesa en su objetivo y deberá ganar sí o si en 3 de Febrero para dar el golpe a semis y desde allí edificar su ascenso a la Liga Profesional. Si empata, beneficia ampliamente al Pincha de Caseros.

Desde ya, el actual equipo entró en la historia por un increíble récord de 24 partidos invictos como local, ya sea en el 20 de Octubre u otro y es la más larga de la historia del Lechero en AFA, lo que equivale a más de 14 meses sin caídas como anfitrión.