Atraparon a acusado de intento de asesinato que estuvo prófugo cuatro años

Asimismo, secuestraron tres teléfonos celulares, ropa oscura y varios precintos plásticos entrelazados a modo de esposas, elementos frecuentemente utilizados para inmovilizar víctimas en hechos de robo bajo la modalidad de entradera.

No obstante, los agentes se encontraron con una sorpresa, luego de llevar a cabo el entrecruzamiento de los datos del detenido con el sistema informático, descubrieron que el aprehendido tenía un pedido de captura vigente de un Tribunal Criminal de Quilmes. Asimismo, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 5 ordenó su detención por Encubrimiento de Robo Automotor, mientras que el tribunal de origen fue notificado para que el acusado rinda cuentas por la causa de homicidio pendiente.