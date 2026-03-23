Atraparon a acusado de intento de asesinato que estuvo prófugo cuatro años

Cayó durante un operativo de saturación en Andrés Baranda y Namuncurá a cargo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Comisaría 3era.
Tras cuatro años de eludir a la Justicia, un hombre acusado de un feroz intento de asesinato fue detenido al intentar escapar de un control vehicular en Quilmes, cuando circulaba en un automóvil robado con patentes cambiadas y en cuyo interior poseía elementos utilizados para cometer asaltos bajo la modalidad entradera.
Se trata de un joven de 27 años, oriundo de Berazategui, que permanecía prófugo de una causa de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa por un hecho ocurrido en 2022.
En la intersección de Andrés Baranda y Namuncurá, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) desarrollaban un operativo de saturación junto a policías de la Comisaría 3era., pero, en el momento que se disponían a identificar a los ocupantes de un coche Volkswagen Suran Gris, el conductor decidió realizar maniobras peligrosas y emprendió la fuga hasta el barrio Los Alamos, en el cual tres individuos decidieron abandonar el rodado y escapar a pie.
Después de una persecución a la carrera, los numerarios policiales redujeron a uno de los involucrados e inspeccionaron el vehículo. Allí, comprobaron que las chapas patente no coincidían con los números de motor y chasis, los cuales poseían un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido en Berazategui el pasado 5 de marzo.
Asimismo, secuestraron tres teléfonos celulares, ropa oscura y varios precintos plásticos entrelazados a modo de esposas, elementos frecuentemente utilizados para inmovilizar víctimas en hechos de robo bajo la modalidad de entradera.
No obstante, los agentes se encontraron con una sorpresa, luego de llevar a cabo el entrecruzamiento de los datos del detenido con el sistema informático, descubrieron que el aprehendido tenía un pedido de captura vigente de un Tribunal Criminal de Quilmes. Asimismo, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 5 ordenó su detención por Encubrimiento de Robo Automotor, mientras que el tribunal de origen fue notificado para que el acusado rinda cuentas por la causa de homicidio pendiente.
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