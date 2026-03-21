Quilmes, con más desocupación que el resto del Conurbano

Lo aseguró el el secretario de Comunicación, Alberto De Fazio, indicando que el distrito tiene "un alarmante" 10 por ciento de desempleo.
"Quilmes tiene un alarmante 10 por ciento de desocupación", reveló uno de los funcionarios más importantes de la Municipalidad local luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió las cifras de desempleo y otros indicadores socioeconómicos del país del último trimestre de 2025.
A través de sus redes sociales, el secretario de Comunicación, Alberto De Fazio comunicó el porcentaje, al tiempo que remarcó que se encuentra por encima del promedio de desocupación del Conurbano Bonaerense.
A propósito, señaló que "considerando que estamos históricamente 0,5 por ciento arriba del promedio de desocupación del conglomerado del Gran Buenos Aires, Quilmes tiene un alarmante 10 por ciento de desocupación", expresó.
El dato de De Fazio fue aportado tras la difusión de los indicadores correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cual visibilizó la situación laboral en los principales centros urbanos del país.
Asimismo, el funcionario mostró su preocupación sobre el impacto social de estos indicadores en uno de los distritos más poblados del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en donde ahora la precarización laboral y el desempleo aparecen como uno de los principales desafíos en la agenda local de números municipios del territorio bonaerense.
A pesar de que el INDEC no precisa los índices por partido, se trata de datos extraoficiales que permitieron al secretario trazar un panorama aproximado del mercado laboral en el distrito, en un contexto económico complejo a nivel nacional.
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