Quilmes, con más desocupación que el resto del Conurbano

Asimismo, el funcionario mostró su preocupación sobre el impacto social de estos indicadores en uno de los distritos más poblados del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en donde ahora la precarización laboral y el desempleo aparecen como uno de los principales desafíos en la agenda local de números municipios del territorio bonaerense.

A pesar de que el INDEC no precisa los índices por partido, se trata de datos extraoficiales que permitieron al secretario trazar un panorama aproximado del mercado laboral en el distrito, en un contexto económico complejo a nivel nacional.