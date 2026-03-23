Se demora la reparación de puente del ramal ferroviario Temperley-Haedo

También está prevista la reconstrucción del paso a nivel del Camino de la Ribera Sud, ubicado contiguo al viaducto, en el partido de Lomas de Zamora. Se ejecutará para ello la demolición de todos los elementos como ser, pavimentos de entrevía, losas de aproximación, veredas, bajadas de cordón, cordón y división de carriles.

Pero su reparación avanza de manera lenta y, aparentemente, excede los cronogramas previstos. Distintos trabajadores ferroviarios consultados por este medio coincidieron en señalar que "se trabaja únicamente de lunes a viernes de 8 a 16". En consecuencia, no hay operarios los fines de semana, tampoco los días no laborales (como este lunes) y feriados (como mañana martes).

A raíz de las tareas, los trenes en ambos sentidos circulan por una sola vía, la descendente entre Empalme Temperley (Hospital Español) y Tablada, únicas estaciones que cuentan con enlaces (denominados técnicamente Aparatos de Vía, ADV) operativos. Se trata de un tramo de 16 kilómetros, pero que demanda a los trenes 51 minutos de viaje, por la baja velocidad a la que circulan -la mayor parte está limitada a 30 kilómetros por hora- especialmente entre Santa Catalina y el Río Matanza, donde la traza ferroviaria fue intrusada -a partir de 2000-, las casas se levantan junto a las vías, que son utilizadas por los habitantes para caminar, incluso mover carros y arrojar basura.

En consecuencia, si circula un convoy desde Temperley hacia Haedo, el que lo hace en sentido contrario deberá aguardar en San Justo que pase el primero. Si circulara solamente el tren de pasajeros, no habría inconvenientes, ya que tiene una exigua frecuencia desde el año pasado: uno cada tres horas y 20 minutos, que está a cargo de una sola formación, compuesta por una locomotora y tres coches de pasajeros.

Pero el ramal Temperley-Haedo cuenta con más servicios: el frecuente carguero de Trenes Argentinos Cargas (hasta cinco frecuencias semanales) que transportan carbón de petróleo originado en la Destilería Luján de Cuyo de YPF (en Mendoza) hasta el Puerto La Plata y luego regresa vacío, y traslados de material entre las distintas líneas de trocha ancha: la semana pasada, una locomotora de LGR utilizó el ramal para ir desde su base de Remedios de Escalada hasta Retiro Línea San Martín (LSM), para desde allí encabezar el Tren Solidario de Emergencia que llegó a Tucumán. Y otra máquina de LGR remolcó locomotoras y coches históricos del Ferroclub Escalada para llevarlos desde ese lugar hasta Haedo, desde continuaron hasta Mechita (Bragado) para participar de la Fiesta del Ferroviario, que se realizó el fin de semana.

La sumatoria de esos trenes especiales genera graves anomalías en el servicio de pasajeros: demoras de hasta una hora (el afectado por lo general es el convoy con horario de salida de Haedo 13.35, que en vez de llegar a Temperley 14.55 llega a las 15.55) y cancelaciones casi a diario: los más afectados son los trenes programados desde Temperley 15.08 y de Haedo 16.40. Esas supresiones se suman a otras que se aplican "por razones operativas" que resultan inexplicables, como la que afectó al que debía salir ayer domingo a las 13.20 y de Haedo a las 15, día en el que no hubo ningún otro tren: posiblemente se debió a la falta de personal policial.

La circulación de trenes "por vía contraria" -como se denomina ferroviariamente- determina un inconveniente en los pasos a nivel de la avenida Frías y Garibaldi, que cuentan con barreras automáticas: las mismas bajan recién cuando la formación está a metros del cruce -lo que obliga a las formaciones a reducir casi a cero la velocidad-, pero una vez que la misma lo supera, las barreras no se levantan: eso ocurre cuando otra formación pasa en sentido contrario, lo que ocurre habitualmente casi tres horas después.

La rehabilitación de la vía ascendente resolvería toda ese complicado panorama. Pero la situación actual es que a la altura del puente sobre el Río Matanza, está levantada. Y en los 16 kilómetros que no se utiliza desde hace semanas, está cubierta por malezas, basura y tierra. Los cañaverales han avanzado, algo que no ocurre junto a la descendente porque el tren al pasar actúa como una desmalezadora: las cañas rozan permanentemente contra la formación, y sus restos quedan en el pasillo de la locomotora.

La sensación para cualquier pasajero es que el ramal carece de un mantenimiento básico. Algo que advierten también los ferroviarios. Un ejemplo claro es que inmediatamente después de la parada Hospital Español hay un tramo de más de 500 metros -hasta pasando el puente vehicular de la calle 25 de Mayo- donde la velocidad de circulación por la vía está limitada a 12 kilómetros por hora, algo que ocurre desde hace 2 años, cuando un carbonero cargado a La Plata literalmente quedó patinando, y dejó marcas visibles en los rieles.

Otro punto es el cruce a nivel con el ramal Tapiales-Aldo Bonzi de la Línea Belgrano Sur (LBS): el mismo fue reemplazado por un viaducto, y levantado el ramal a nivel, excepto en la intersección con las vías del ramal Temperley-Haedo, por donde también los trenes tienen que circular a 12 kilómetros por hora. Teniendo en cuenta que la vía ascendente lleva semanas sin utilizarse, se podría haber retirado ese cruce en ese punto, algo que no ocurrió.

El ramal Temperley-Haedo es el único transversal de la zona metropolitana, permitiendo la conexión entre el Sur y el Oeste del conurbano, desarrollándose en los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza y Morón. Cuenta con apenas 5 trenes de pasajeros de ida y otros tanto de vuelta de lunes a viernes hábiles, que se reducen a 4 los sábados, domingos y feriados. La frecuencia de uno cada tres horas y 20 minutos, la baja velocidad -emplea una hora y 20 minutos para recorrer apenas 26 kilómetros- y la zona considerada "peligrosa" que atraviesa en el partido de Lomas de Zamora, determina que lleve pocos pasajeros. Son utilizados mayoritariamente por carreros que viajan principalmente desde las paradas Kilómetro 34 e Intendente Pedro Pablo Turner hasta Ingeniero Brian y Haedo.

La segunda citada rinde homenaje a una de las víctimas de la dictadura militar de cuyo comienzo este martes se cumplen 50 años: el 29 de marzo de 1976 fue detenido en Chaco y días después apareció muerto. Fue jefe comunal de Lomas de Zamora entre 1973 y 1974, cuando fue destituido por el Concejo Deliberante, asumiendo en su reemplazo el concejal Eduardo Duhalde. La parada -una de las últimas en agregarse al ramal- tiene plataformas desplazadas a ambos lados del paso a nivel de la calle Epecuén y su continuación Juan Manuel de Rosas (aunque la mayoría la conoce como avenida Olimpo, la denominación que tiene cinco cuadras más adelante) que en su mayor parte son de tierra y mínimos refugios, por lo que los días lluviosos los pasajeros se embarran y se mojan.