Trece tiros en Ramos Mejía: un policía mató a un delincuente al resistir un robo

El efectivo, que se dirigía a trabajar, fue interceptado por dos ladrones armados. Hubo al menos 13 disparos: uno de los atacantes murió y el otro logró escapar.
Un violento intento de robo derivó en un tiroteo con un desenlace fatal en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, donde un efectivo de la Policía bonaerense mató a uno de los delincuentes que intentaron asaltarlo cuando se dirigía a tomar servicio.
El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 20 en la intersección de las calles Rosales y Fray Cayetano. Según fuentes policiales, el agente -identificado como Diego Méndez, jefe del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Don Bosco- circulaba en su Volkswagen T-Cross cuando fue interceptado por un Peugeot 208.
De ese vehículo descendieron dos hombres. Uno de ellos exhibió un arma de fuego y se acercó a la ventanilla del conductor con fines de robo, mientras que su cómplice permaneció en apoyo. Ante la amenaza, el policía se identificó como tal y extrajo su arma reglamentaria calibre 9 milímetros.
La situación escaló rápidamente a un enfrentamiento armado. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el efectivo efectuó al menos 13 disparos para repeler la agresión. En medio de la balacera, uno de los asaltantes recibió impactos de bala en el pecho y en el rostro, cayó herido a pocos metros e intentó huir, pero terminó desplomándose sobre la vereda.
El otro sospechoso logró escapar y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes serán clave para determinar la mecánica del hecho. En el lugar, los peritos secuestraron vainas servidas que dan cuenta de la magnitud del tiroteo.
El delincuente herido fue identificado como Marcelo David González, de 40 años, oriundo de El Palomar. Fue trasladado de urgencia al Hospital Güemes de Haedo, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció horas después a causa de las heridas.
Según informaron fuentes de la investigación, González tenía un extenso prontuario con antecedentes por robo calificado, homicidio, portación ilegal de armas y resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Además, en su poder se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con pedido de secuestro activo desde junio de 2025 en el marco de una causa por robo.
El Peugeot 208 en el que se movilizaban los sospechosos también tenía un pedido de secuestro vigente por robo automotor, emitido a principios de marzo por una comisaría del partido de Morón.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Cecilia Pérez, quien la caratuló como “tentativa de robo agravado por el uso de arma”. La funcionaria dispuso que las pericias sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional.
En cuanto al policía, resultó ileso y, hasta el momento, no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad. Su accionar será evaluado en el marco de la investigación para determinar si actuó en legítima defensa.
El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, que reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante la noche. Mientras tanto, la búsqueda del segundo implicado continúa.
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