Trece tiros en Ramos Mejía: un policía mató a un delincuente al resistir un robo

El otro sospechoso logró escapar y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes serán clave para determinar la mecánica del hecho. En el lugar, los peritos secuestraron vainas servidas que dan cuenta de la magnitud del tiroteo.

El delincuente herido fue identificado como Marcelo David González, de 40 años, oriundo de El Palomar. Fue trasladado de urgencia al Hospital Güemes de Haedo, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció horas después a causa de las heridas.

detenido El delincuente herido fue identificado como Marcelo David González, de 40 años, oriundo de El Palomar.

Según informaron fuentes de la investigación, González tenía un extenso prontuario con antecedentes por robo calificado, homicidio, portación ilegal de armas y resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Además, en su poder se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con pedido de secuestro activo desde junio de 2025 en el marco de una causa por robo.

El Peugeot 208 en el que se movilizaban los sospechosos también tenía un pedido de secuestro vigente por robo automotor, emitido a principios de marzo por una comisaría del partido de Morón.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Cecilia Pérez, quien la caratuló como “tentativa de robo agravado por el uso de arma”. La funcionaria dispuso que las pericias sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional.

En cuanto al policía, resultó ileso y, hasta el momento, no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad. Su accionar será evaluado en el marco de la investigación para determinar si actuó en legítima defensa.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, que reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante la noche. Mientras tanto, la búsqueda del segundo implicado continúa.