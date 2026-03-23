Conmemoran el Día de la Memoria con una vigilia en Ezeiza

Desde el CIE de Ezeiza destacaron la importancia de que estas actividades trasciendan el ámbito escolar y se trasladen al espacio público. La invitación, difundida a través de canales oficiales y redes sociales, subraya que la construcción de la memoria es un proceso colectivo que requiere de la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Por su parte, el municipio de Ezeiza reforzó la convocatoria a través de sus plataformas digitales, señalando que el objetivo es mantener vivo el reclamo de "Nunca Más" en un aniversario de especial relevancia histórica como lo es este 50° aniversario del quiebre institucional.