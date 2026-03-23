Conmemoran el Día de la Memoria con una vigilia en Ezeiza

Se realizará una jornada de reflexión en la plaza de Paseo la Patria y Avenida de la Tradición. Coordinada entre el Centro de Información e Investigaciones Educativas (CIIE) y el Municipio, busca fortalecer el compromiso democrático.
En una acción conjunta que integra la formación pedagógica y la participación ciudadana, el Centro de Información e Investigaciones Educativas (CIIE) de Ezeiza y el Municipio convocan a la comunidad a participar de la Vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
La actividad central tendrá lugar hoy desde las 18.30, en la Plaza de la Memoria, ubicada en Paseo la Patria y Avenida de la Tradición. Se rendirá homenaje especialmente a Eduardo Alberto Delfino, Marta Cecilia Alonso y Eduardo Ramos Mejía, víctimas del terrorismo de Estado y vecinos del distrito. La jornada, que fue declarada de interés por el Concejo Deliberante local, se presenta como un espacio de encuentro intergeneracional para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar la vigencia de los derechos humanos. Cuenta con el acompañamiento de sus familias y diversas organizaciones educativas, gremiales y sociales.
Según informaron las autoridades educativas, la vigilia no sólo tiene un carácter conmemorativo, sino también formativo, invitando a docentes y estudiantes a reflexionar sobre el impacto de la última dictadura cívico-militar en las instituciones y en la vida civil. La programación incluye una serie de intervenciones artísticas y testimoniales diseñadas para acompañar la espera del 24 de marzo: exposiciones visuales que recorren la historia local y nacional durante el periodo 1976-1983; presentaciones de artistas locales con repertorios vinculados a la temática de la libertad y la identidad; y una radio abierta. El acto central se realizará a medianoche.
Desde el CIE de Ezeiza destacaron la importancia de que estas actividades trasciendan el ámbito escolar y se trasladen al espacio público. La invitación, difundida a través de canales oficiales y redes sociales, subraya que la construcción de la memoria es un proceso colectivo que requiere de la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Por su parte, el municipio de Ezeiza reforzó la convocatoria a través de sus plataformas digitales, señalando que el objetivo es mantener vivo el reclamo de "Nunca Más" en un aniversario de especial relevancia histórica como lo es este 50° aniversario del quiebre institucional.
comentar