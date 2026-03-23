Ronda especial en Quilmes a 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar

Entre los asistentes se encontraba también la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Tota Ramiro de Guede, funcionarios municipales y concejales locales, además de autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En tanto, concejales del bloque Fuerza Patria entregaron una ordenanza que reconoce la realización de la ronda con motivo del 50º aniversario del golpe de Estado. También estudiantes de la Escuela Primaria de Adultos 707 hicieron entrega de un presente a las Madres.

Durante las alocuciones, el obispo auxiliar Eduardo Redondo recordó el aniversario de la diócesis de Quilmes y destacó la figura de Jorge Novak, primer obispo de la diócesis, en relación a su labor en defensa de los derechos humanos. Asimismo, Guede, de 91 años, se dirigió a los presentes y se refirió a la continuidad del reclamo por información sobre el destino de los desaparecidos, agradeciendo el acompañamiento de la comunidad. El acto también incluyó palabras de la presidenta de la comisión organizadora, Cristina Cabib, quien destacó la participación de distintos sectores y la presencia de nuevas generaciones en este tipo de convocatorias.