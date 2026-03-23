Ronda especial en Quilmes a 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar

Participó la intendenta interina Eva Mieri, el obispo auxiliar Eduardo Arredondo y dirigentes de organismos de derechos humanos, sindicatos y de movimientos sociales.
Con la presencia de la intendenta interina Eva Mieri, el obispo auxiliar Eduardo Arredondo y dirigentes de organismos de derechos humanos, sindicatos y de movimientos sociales, se realizó una ronda especial en la Plaza San Martín de Quilmes, organizada por la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo en el marco de la conmemoración de los 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar
En la actividad, los participantes del acto expresaron distintas consignas relacionadas con la memoria histórica y los derechos humanos, así como también críticas al gobierno nacional encabezado por Javier Milei, en relación a sus políticas y posicionamientos en la materia.
Durante el encuentro, instalaron un stand con imágenes de las primeras Madres de Plaza de Mayo que marcharon tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Quilmes, junto a fotografías de personas desaparecidas del distrito. Además, integrantes de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes (ADIUNQ) realizaron una actividad en la que pintaron pañuelos que luego fueron entregados a los asistentes.
Formaron parte de la convocatoria miembros de la seccional Quilmes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la seccional Berazategui del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), de centros de estudiantes, agrupaciones docentes, organizaciones sociales y culturales, entre otras, además de vecinos que se acercaron de manera independiente.
Entre los asistentes se encontraba también la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Tota Ramiro de Guede, funcionarios municipales y concejales locales, además de autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En tanto, concejales del bloque Fuerza Patria entregaron una ordenanza que reconoce la realización de la ronda con motivo del 50º aniversario del golpe de Estado. También estudiantes de la Escuela Primaria de Adultos 707 hicieron entrega de un presente a las Madres.
Durante las alocuciones, el obispo auxiliar Eduardo Redondo recordó el aniversario de la diócesis de Quilmes y destacó la figura de Jorge Novak, primer obispo de la diócesis, en relación a su labor en defensa de los derechos humanos. Asimismo, Guede, de 91 años, se dirigió a los presentes y se refirió a la continuidad del reclamo por información sobre el destino de los desaparecidos, agradeciendo el acompañamiento de la comunidad. El acto también incluyó palabras de la presidenta de la comisión organizadora, Cristina Cabib, quien destacó la participación de distintos sectores y la presencia de nuevas generaciones en este tipo de convocatorias.
comentar