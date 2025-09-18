Avanza la conformación de las Mesas Multiagenciales Locales en los municipios

La propuesta se enmarca en el Programa Entramados, una iniciativa conjunta de los ministerios de Seguridad, Desarrollo de la Comunidad y Justicia y Derechos Humanos, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y la Secretaria General que fue lanzada este año.

En cada distrito se conforma una Mesa Multiagencial Local integrada por la Provincia, el municipio y diversas organizaciones de la comunidad para acompañar y coordinar la elaboración de un diagnóstico y el diseño y la implementación de una hoja de ruta para abordar cada situación de manera integral, contemplando el trabajo que se requiere llevar adelante con cada chica o chico, con su familia y con la comunidad.

En Ezeiza, la mesa fue conformada luego de la presentación del programa que contó con la presencia del intendente Gastón Granados, quien celebró la llegada del programa y reafirmó el compromiso del municipio para trabajar fuertemente en la prevención y potenciar aquellas políticas de acompañamiento que están llevando adelante.

En tanto, durante las reuniones realizadas en Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes y Tigre se intercambiaron miradas sobre la situación de niños y adolescentes, se compartieron las estrategias que cada institución viene impulsando y se comenzaron a delinear las posibles articulaciones que se pueden fortalecer durante el desarrollo de Entramados.

La composición de la Mesa Multiagencial Local se define en función de la realidad de cada distrito. En estas instancias participaron, entre otros actores, las áreas municipales de Seguridad, Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia, Salud y Educación; además de Centros de Recepción, Centros de Referencia, Servicios Zonales y Locales, programas socioeducativos y Envión, Juzgados y Fiscalías de Responsabilidad Penal Juvenil; autoridades educativas; hospitales; universidades y organizaciones de la comunidad.