Instalaron más de 100 cámaras con inteligencia artificial en La Cava

Esta tecnología avanzada se colocó en las calles Intendente Neyer, José Ingenieros, Guillermo Hudson, Intendente Tomkison, Jorge Newbery, Billinghurst, Ada Elflein, Riobamba, Gervasio Posadas, Juan Clark, y en la Av. Andrés Rolón. La zona fue seleccionada de acuerdo con relevamientos estadísticos de todo el territorio de La Cava.

Esto forma parte del total de 2.100 cámaras nuevas que se terminarán de colocar en los próximos meses, lo que duplicará el sistema actual hasta llegar a 2646 dispositivos, con un promedio de nueve cada mil habitantes.

En esa línea, para fortalecer la prevención, también se instalaron cámaras lectoras de patentes en la Avenida Rolón, Tomkinson y Neyer, para monitorear y controlar la circulación de vehículos con pedido de captura.

Además, el municipio en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación que lidera Patricia Bullrich, intensificó los operativos de saturación con efectivos de la Gendarmería y Policía Federal, que realizan controles en los accesos y por los pasillos interiores de La Cava.

Esto sumado a la una nueva base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) con 80 agentes que se distribuyen unos 20 por turno. Es una nueva especialidad de las Fuerzas Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.