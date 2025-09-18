Sebastián López: "El Reducido está ahí y tenemos que seguir luchando"

El "Pescadito" viene siendo clave: con la valla invicta frente al Tricolor alcanzó los 450 minutos sin recibir goles en condición de local, sumando los cruces previos ante Atlanta, Racing de Córdoba, Quilmes y San Miguel. "En cuanto a lo personal estoy muy tranquilo. Hubo pocas situaciones y siempre bien controladas. Hicimos una gran labor desde lo defensivo, nos defendimos con la pelota y eso es para tener en cuenta", señaló.

El propio López subrayó la importancia de la localía: "Los partidos de local son los que te dan aire para salir a buscar afuera. Somos muy fuertes en Lomas y eso es para valorar". No obstante, también reconoció un déficit: "Quedó en el debe la cuestión de los partidos de visitante, pero cada cancha tiene su condimento. Si hubiéramos sumado más afuera, hoy estaríamos un poquito más arriba".

Con 40 puntos ya asegurados -el objetivo inicial de la temporada- Los Andes mantiene intacto el sueño de ingresar al Reducido. "Se lograron con tres fechas por delante, el sueño está vivo y tenemos que seguir luchando por eso", afirmó el arquero, que también se prepara para un duelo especial: el próximo partido será en Mar del Plata frente a Alvarado, último de la zona y necesitado de puntos para escapar del descenso.

El domingo también fue jornada de celebración personal. López cumplió 40 años y está a dos partidos de llegar a los 100 oficiales con la camiseta Milrayitas. "Es difícil en esta etapa de mi carrera estar en la posición en la que estoy y que la gente me brinde tanto cariño es inexplicable. Me hicieron sentir muy cómodo desde que llegué y eso se agradece con el corazón", concluyó.