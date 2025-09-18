Mastrolía: "Nos quedan tres finales más"

El arquero de Temperley fue clave en la victoria sobre Deportivo Morón, volvió a mantener el arco en cero y pidió mantener el compromiso colectivo de cara al cierre del torneo.
Temperley dio un paso enorme en su camino hacia el Reducido al vencer por 1 a 0 a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano. Sin embargo, la historia de la tarde no sólo estuvo en el gol de Javier Toledo, sino también en las manos de Ezequiel Mastrolía, que otra vez se erigió en figura. "Nos fuimos muy contentos con el trabajo de todo el equipo y con el partido que ganamos. Tenemos que disfrutarlo por el esfuerzo grande que hicimos", destacó el arquero, que fue decisivo para sostener el resultado tras la expulsión de Lucas Richarte.
Mastrolía volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más regulares del campeonato: lleva 20 vallas invictas en 31 presentaciones. "Son tres puntos muy importantes que nos siguen manteniendo en puestos de Reducido. Ya cerca del final del torneo y cuando se nos dieron situaciones adversas estuvimos preparados y predispuestos con ese compromiso que tuvo el grupo en general para afrontar lo que toca", subrayó.
Con esta victoria, el Gasolero se consolidó entre los clasificados al segundo ascenso y ahora afrontará tres partidos decisivos: recibirá a Estudiantes de Caseros, luego visitará a Defensores Unidos en Zárate y cerrará su campaña frente a Nueva Chicago en el Alfredo Beranger.
"Nos quedan tres finales más con nueve puntos en juego y ya estamos enfocados en lo que viene para lograr el objetivo", concluyó Mastrolía, que volvió a vestirse de héroe en un triunfo que alimenta la ilusión celeste.
