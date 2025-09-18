Mastrolía: "Nos quedan tres finales más"

Mastrolía volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más regulares del campeonato: lleva 20 vallas invictas en 31 presentaciones. "Son tres puntos muy importantes que nos siguen manteniendo en puestos de Reducido. Ya cerca del final del torneo y cuando se nos dieron situaciones adversas estuvimos preparados y predispuestos con ese compromiso que tuvo el grupo en general para afrontar lo que toca", subrayó.

Con esta victoria, el Gasolero se consolidó entre los clasificados al segundo ascenso y ahora afrontará tres partidos decisivos: recibirá a Estudiantes de Caseros, luego visitará a Defensores Unidos en Zárate y cerrará su campaña frente a Nueva Chicago en el Alfredo Beranger.

"Nos quedan tres finales más con nueve puntos en juego y ya estamos enfocados en lo que viene para lograr el objetivo", concluyó Mastrolía, que volvió a vestirse de héroe en un triunfo que alimenta la ilusión celeste.