Estudiantes de escuelas primarias de Morón viajaron a Mar del Plata

Durante cuatro días, los chicos disfrutarán de la playa, actividades recreativas, excursiones, capacitaciones y visitas guiadas a los principales puntos turísticos de la ciudad. El alojamiento será en la Colonia Municipal César Albistur Villegas y contarán con pensión completa.

La iniciativa, financiada por el Municipio de Morón junto con el aporte provincial a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE), busca garantizar que los estudiantes puedan acceder a su primer viaje de estudios, compartir experiencias con sus compañeros y vivir recuerdos inolvidables.

A lo largo del año, 18 escuelas del distrito serán parte de la propuesta, que en esta edición alcanzará a unos 700 estudiantes. En el actual ciclo ya viajaron tres contingentes, reafirmando el compromiso del Estado local de ampliar derechos y oportunidades para la comunidad educativa.

En la misma línea, el Municipio lanzó el programa Quinto Acampa, una propuesta pedagógica destinada a estudiantes de 5º grado de escuelas primarias que pasan dos días y una noche en distintos espacios naturales del distrito. La iniciativa busca fomentar el cuidado del ambiente y fortalecer el desarrollo social de las infancias.

Hasta el momento, más de 200 alumnos ya disfrutaron de la experiencia y se espera que más de 450 participen antes de fin de año.