Avanza la obra del Centro Cívico Municipal El Pato

En su visita, Balor expresó: "Estamos en el futuro Centro Cívico de El Pato, un compromiso que había asumido el doctor Juan José Mussi y una obra que hoy estamos recorriendo. Estamos cumpliendo con su gestión".

A propósito, desde la Comuna aseguraron: "En 2022 comenzó la obra de construcción del Centro Cívico Municipal El Pato con recursos del anterior Gobierno Nacional. Sin embargo, la actual administración decidió paralizar y desfinanciar por completo el proyecto. En diciembre de 2024 dispuso la rescisión del convenio, cediéndole la obra al Municipio de Berazategui, que finalmente retomó los trabajos con presupuesto municipal".

En ese marco, los trabajos comprenden un edificio de dos plantas y un espacio público exterior. Allí, se podrá acceder a una oficina del Registro Provincial de las Personas, la Delegación Municipal, un Centro de Monitoreo (COM), una Oficina de Control Inmobiliario y una dependencia para tramitar las licencias de conducir, además de espacios de uso común.

Diego Blázquez, arquitecto de la Secretaría de Cultura y Educación municipal, indicó que "la obra del Centro Cívico Municipal El Pato, que ya avanzó en un 30 por ciento, centralizará todos los servicios para los vecinos de la zona. Actualmente se está trabajando en el encofrado de vigas, columnas y losas de la segunda planta, así como en la mampostería, tabiquería interior e instalaciones".