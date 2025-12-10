Tristán Suárez sumó a Diego Becker

El volante de 28 años llegó libre de Alvarado de Mar del Plata y firmó hasta diciembre de 2026. Cubre uno de los puestos que quedó vacante a raíz de un importante éxodo.
Tristán Suárez sigue con su puesta a punto en la región y con la tranquilidad de la renovación del DT José María Martínez, el cual fue oficializado hasta diciembre de 2026, de a poco engrosa su panorama de refuerzos. Hasta ahora la única cara nueva es el volante Diego Becker, quien arribó libre de Alvarado de Mar del Plata y también firmó hasta 2026.
El Lechero tuvo un éxodo notable con las salidas de Juan Da Rosa, Alexis Steimbach, Pablo Ruiz, Tomás Pérez Serra, Federico Versaci, Franco Bergés, Iván Gorosito, Alexander Sosa y Gastón Moreyra.
Por tal motivo, y con la mira en una Primera Nacional próspera el año que viene, la idea del DT es que los refuerzos lleguen de a poco y conforme a los puestos que faltan.
Con este panorama, se incorporó el volante de 28 años, de gran desempeño en Alvarado con 12 presencias como titular y 21 veces como integrante de la delegación, con tres asistencias en campo. El mediocampista aportará versatilidad y velocidad con dinámica de pase, cualidad que Pancho Martínez buscaba hace mucho.
Respecto de la renovación de Martínez, el orientador confirmó su continuidad y marcha a pleno con la pretemporada junto a su cuerpo técnico conformado por Walter Arci (video analista), Matías Neto (ayudante de campo) y Tomás Matarazzi (preparador físico).
comentar