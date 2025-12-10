Tristán Suárez sumó a Diego Becker

El Lechero tuvo un éxodo notable con las salidas de Juan Da Rosa, Alexis Steimbach, Pablo Ruiz, Tomás Pérez Serra, Federico Versaci, Franco Bergés, Iván Gorosito, Alexander Sosa y Gastón Moreyra.

Por tal motivo, y con la mira en una Primera Nacional próspera el año que viene, la idea del DT es que los refuerzos lleguen de a poco y conforme a los puestos que faltan.

Con este panorama, se incorporó el volante de 28 años, de gran desempeño en Alvarado con 12 presencias como titular y 21 veces como integrante de la delegación, con tres asistencias en campo. El mediocampista aportará versatilidad y velocidad con dinámica de pase, cualidad que Pancho Martínez buscaba hace mucho.

Respecto de la renovación de Martínez, el orientador confirmó su continuidad y marcha a pleno con la pretemporada junto a su cuerpo técnico conformado por Walter Arci (video analista), Matías Neto (ayudante de campo) y Tomás Matarazzi (preparador físico).